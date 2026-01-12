No Shah... अमेरिका के लॉस एंजेलिस में खामेनेई विरोधी रैली में घुसा ट्रक, भीड़ को रौंदता चला गया

ईरान की राजशाही के विरोधी संगठन MEK का स्टिकर लगे एक ट्रक ने अमेरिका के लॉस एंजेलिस में रजा पहलवी के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे लोगों को कुचल द

मुजाहिदीन-ए-खल्क का स्टीकर लगा यह ट्रक ईरान समर्थक राजशाही और खामेनेई विरोधी मार्च के दौरान लॉस एंजेलिस में भीड़ को रौंदते हुए निकल गया. इस हमले में कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए. इस ट्रक पर No Shah यानी शाह नहीं चाहिए लिखा हुआ था.

यह घटना लॉस एंजेलिस के वेस्टवुड इलाके में विलशायर फेडरल बिल्डिंग के ठीक बाहर हुई. यहां ईरानी शासन के खिलाफ हो रहे एक प्रदर्शन के दौरान यू-हॉल ट्रक भीड़ में घुस गया, जिससे दो लोगों को घायल होने की खबर है.

सीबीएस न्यूज के मुताबिक, इस रैली में हजारों लोग शामिल हुए थे, जिसकी शुरुआत स्थानीय समायनुसार दोपहर दो बजे तय थी. इस घटना में शामिल ट्रक पर ईरान के इतिहास से जुड़ा एक राजनीतिक संदेश भी लिखा हुआ था. ट्रक के किनारे पर लिखा था- No Regime. ट्रक पर लिखा था कि अमेरिका 1953 को मत दोहराओ, नो मुल्ला. दरअसल 1953 में ईरान के तत्कालीन प्रधानमंत्री को अपदस्थ कर शाह को दोबारा सत्ता में बैठाने वाले अमेरिका समर्थित तख्तापलट की ओर इशारा किया जाता है.

WATCH: Protesters clash with police in Los Angeles after man drove truck into crowd https://t.co/21TtAZ6f1c pic.twitter.com/wuNdF9k2GA — Rapid Report (@RapidReport2025) January 12, 2026

स्थानीय मीडिया के अनुसार, बाद में पुलिस ने यू-हॉल ट्रक से एक व्यक्ति को बाहर निकाला और मौके पर ही उसे हिरासत में ले लिया. जब पुलिस उसे वहां से ले जा रही थी, तब कई प्रदर्शनकारियों ने उस पर हमला करने की कोशिश की, कुछ ने झंडों के डंडों से भी वार करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रित किया.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में ट्रक का विंडशील्ड पूरी तरह टूटा हुआ दिखाई दे रहा है और सड़क पर कांच के टुकड़े बिखरे हुए थे. वाहन से जुड़ा ट्रेलर खाली नजर आ रहा है, उसका पिछला दरवाजा खुला हुआ था जबकि पुलिस ट्रेलर के भीतर मौजूद सामान और आसपास के इलाके की जांच कर रही थी.

कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने कहा कि फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि ड्राइवर ने जानबूझकर भीड़ को रौंदा था या नहीं. बता दें कि यह रैली ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के समर्थन में आयोजित की गई थी, जिनके बारे में अमेरिका स्थित कार्यकर्ताओं का कहना है कि हिंसक दमन के दौरान अब तक 500 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है.

