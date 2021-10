लोकसभा स्पीकर से मिले टीएमसी नेता बाबुल सुप्रियो, संसद की सदस्यता से दिया त्याग पत्र

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के टिकट पर पश्चिम बंगाल के आसनसोल संसदीय सीट से सांसद निर्वाचित हुए बाबुल सुप्रियो ने संसद की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया है. पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने मंगलवार को लोकसभा के स्पीकर ओम बिड़ला से मुलाकात की. लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला से मुलाकात कर बाबुल सुप्रियो ने संसद की सदस्यता से अपना इस्तीफा सौंप दिया.

संसद की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद मोदी सरकार में मंत्री रहे बाबुल सुप्रियो ने कहा जिस पार्टी के लिए सात साल काम किया, उसकी सांसद सदस्यता छोड़ने पर भावुक हूं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का राजनीति में मौका देने के लिए आभार जताया. बाबुल सुप्रियो ने संसद की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद शुभेंदु अधिकारी को लेकर भी बात की.

बाबुल सुप्रियो ने शुभेंदु अधिकारी से खुलकर सियासी अदावत जाहिर की है. सुप्रियो ने शुभेंदु अधिकारी को लेकर कहा कि बतौर राजनीतिज्ञ वो मेरे लिए बहुत क्रूर हैं. उन्होंने कहा कि मेरे दिल पर जो लगा, उस पर क्या कहें? जहां दिल नहीं लगा वहां नहीं रहा. बाबुल सुप्रियो ने कहा कि अपनी जिंदगी का निर्णय लेने का मुझे हक है. गौरतलब है कि बाबुल सुप्रियो पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सदस्यता छोड़कर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) में शामिल हो गए थे.

The formal resignation letter as per rules & a personal note of gratitude to Hon'ble Speaker Sir @ombirlakota pic.twitter.com/lviZyRi74f