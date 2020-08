सिब्बल के ट्वीट पर बोले सुरजेवाला- भ्रमित न हों, हमारी लड़ाई मोदी सरकार से

कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में सोमवार को बड़ा विवाद देखने को मिला. पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी ने उन नेताओं को आड़े हाथ लिया जिन्होंने कार्यसमिति के पहले एक चिट्ठी लिखी थी. राहुल गांधी ने कहा कि वे इस पत्र से आहत हैं क्योंकि यह सही समय नहीं था कि इसे लिखा जाए और मीडिया में लीक किया जाए. राहुल गांधी की इस बात पर कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद ने जवाब दिया. बाद में यह विवाद सोशल मीडिया तक पहुंच गया. इस विवाद को थामने के लिए कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने एक ट्वीट किया और कहा कि राहुल गांधी ने किसी के लिए ऐसी बात नहीं कही है.

रणदीप सुरजेवाला ने कपिल सिब्बल को जवाब देते हुए ट्वीट में लिखा, राहुल गांधी ने ऐसी कोई बात (बीजेपी से मिलीभगत) नहीं कही है. मीडिया में जो गलत जानकारी फैलाई जा रही है, कृपया उससे बचें और गुमराह न हों. सुरजेवाला ने कहा, हमें सबको एकसाथ मिलकर काम करना है और मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट होना है. न कि हम आपस में ही झगड़ें और खुद को व कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएं.

Sh. Rahul Gandhi hasn’t said a word of this nature nor alluded to it.



Pl don’t be mislead by false media discourse or misinformation being spread.



But yes, we all need to work together in fighting the draconian Modi rule rather then fighting & hurting each other & the Congress. https://t.co/x6FvPpe7I1