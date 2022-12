बिहार को लेकर टिप्पणी पर सियासी उबाल, हंगामे के बाद पीयूष गोयल ने वापस लिया बयान

राज्यसभा में बिहार को लेकर दिए गए बयान पर सियासी बवाल होने के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अपना बयान वापस ले लिया है. उन्होंने कहा कि उनका बिहार या वहां के लोगों का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था. इससे अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं, तो वे बयान वापस लेते हैं.

पीयूष गोयल ने बिहार के बारे में कहा क्या था, आइए आपको बताते हैं. मनोज झा बुधवार को राज्यसभा में बोल रहे थे. इसी दौरान बीच में ही पीयूष गोयल ने कहा था, 'इनका बस चले तो देश को बिहार बना दें.' मनोज झा ने उनकी इस टिप्पणी का कड़ा विरोध किया और कहा- 'आप मुझ पर टिप्पणी कर लें, लेकिन मेरे राज्य बिहार को लेकर ऐसी टिप्पणी ना करें.'

इसके बाद से पीयूष गोयल के बयान पर हंगामा मच गया. कई नेताओं ने उनकी इस टिप्पणी पर माफी की मांग की. गुरुवार को संसद भवन पर धरना तक दिया गया. राज्यसभा में जोरदार हंगामा हुआ और उनसे माफी की मांग की गई. ऐसे में पीयूष गोयल ने अपना बयान वापस लेने का फैसला किया. उन्होंने सदन में कहा, 'मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि मेरा बिहार या वहां के लोगों का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था. इससे अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं, तो मैं अपना बयान तुरंत वापस लेता हूं.'

Delhi | RJD-JD(U) MPs protest in front of Gandhi statue in Parliament over a remark made by Leader of House in Rajya Sabha and Union Minister Piyush Goyal on Bihar; the MPs also demand his apology over the same. pic.twitter.com/qSnDWYpOTU