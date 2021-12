Winter Session: लखीमपुर खीरी मामले पर डटा हुआ है विपक्ष, आज भी निकाला मार्च

राज्यसभा में मंगलवार को विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में विपक्ष के नेताओं के बीच रणनीतिक बैठक हुई. इस बैठक में राज्यसभा सदस्यों के निलंबन को रद्द करने, लखीमपुर खीरी मुद्दे में गृह राज्यमंत्री के इस्तीफे की मांग और शेष सत्र के लिए दोनों सदनों में कामकाज के संचालन पर आगे की रणनीति पर चर्चा की गई. इसके बाद विपक्ष ने लखीमपुर खीरी मामले पर, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को निलंबित करने की मांग को लेकर संसद में गांधी प्रतिमा से विजय चौक तक मार्च किया.

इस दौरान, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, 'विपक्ष एक बार फिर लखीमपुर खीरी की घटना को उठा रहा है. एक मंत्री के बेटे ने किसानों की हत्या की है, रिपोर्ट में इसे साजिश बताया गया है. प्रधानमंत्री इस मामले पर कुछ नहीं करते. वे किसानों से माफी मांगते हैं, लेकिन मंत्री को नहीं हटा रहे हैं. उन्होंने कहा कि न मीडिया अपना काम कर रही है और न सरकार अपना. उन्होंने आगे कहा कि हिंदुस्तान के खिलाफ, आम जनता के खिलाफ जो किया जा रहा है, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे.

We will not spare him; today or tomorrow, he will be sent to jail: Congress MP Rahul Gandhi on MoS Home Ajai Mishra calling the killing of farmers in Lakhimpur Kheri an 'accident' pic.twitter.com/H2tnc3yqIO