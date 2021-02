केरल विधानसभा चुनावों से पहले 'मेट्रो मैन' ई श्रीधरन हुए भाजपा में शामिल

केरल में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाला है, ऐसे में माहौल बनाने के लिए भाजपा कुछ नए नामों को अपने कुनबे में शामिल करने का प्लान बना रही है. इसी कड़ी में देश के 'मेट्रो मैन' कहे जाने वाले ई श्रीधरन भाजपा में शामिल हो गए हैं . बीते दिनों ही भाजपा ने घोषणा की थी कि जल्दी ही मेट्रो मैन भाजपा में शामिल होने वाले हैं. गुरुवार के दिन मलप्पुरम में केंद्रीय मंत्री आरके सिंह की उपस्थिति में एक रैली के दौरान ई श्रीधरन भाजपा में शामिल हो गए.

ई श्रीधरन के भाजपा में शामिल होने की जानकारी देते हुए भाजपा के केरल अध्यक्ष के सुरेन्द्रन ने ट्विटर पर कहा कि ''पदम् विभूषण श्री ई श्रीधरन जी ने केंद्रीय मंत्री आरके सिंह जी की उपस्थिति में ऐतिहासिक 'केरल विजय यात्रा' के दौरान आधिकारिक तौर पर भाजपा ज्वाइन कर ली है. मेट्रो मैन जैसे लोग मजबूती से इस बात पर भरोसा करते हैं कि केवल भाजपा ही हमारे राज्य में विकास ला सकती है.'' आप इस ट्वीट को यहां भी पढ़ सकते हैं:-

Padma Vibhushan Shri.E.Sreedhranji has officially joined @BJP4India in the presence of hon'ble MoS @RajKSinghIndia ji during the historic #KeralaVijayaYatra at Edappal, Malappuram. People like Metroman strongly believe that only @BJP4Keralam can bring development to our state. pic.twitter.com/1IxVpRxJEM