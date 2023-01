MyGov.in वेबसाइट पर केरल-तमिलनाडु की स्पेलिंग गलत, थरूर का तंज- नाम सीखने का कष्ट करें

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने केंद्र सरकार की ओर से संचालित वेबसाइट को लेकर ट्वीट किया है. थरूर ने इस वेबसाइट पर एक बड़ी गलती को चिह्नित किया है. इसके साथ ही थरूर ने कहा कि इस गलती को सुधारा जाए.

दरअसल, कांग्रेस नेता शशि थरूर ने MyGov.in को लेकर कहा है कि हम सभी दक्षिण भारतवासी आभारी होंगे अगर MyGov.in को संचालित करने वाले हिंदी राष्ट्रवादी कृपया हमारे राज्यों के नाम सीखने का कष्ट करें.

All of us Dakshin Bharatvasis would be grateful if the Hindi Rashtravadis running https://t.co/SAky4wxXOb could kindly take the trouble to learn the names of our states. Please!? pic.twitter.com/hsLlyhivKC