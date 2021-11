UP, MP और बिहार में सबसे ज्यादा कुपोषित, सिब्बल बोले- यहां तो कांग्रेस की सरकार नहीं है

पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने ​बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों पर निशाना साधा है. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि देशभर में इन तीनों राज्यों में कुपोषितों की संख्या सबसे ज्यादा है. विकास के सूचकांक बताते हैं कि किस कदर उत्तर प्रदेश के साथ ही बिहार और मध्य प्रदेश में कु​पोषण बढ़ा है.

​कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि सबसे ज्यादा कुपोषितों की संख्या वाले इन राज्यों में किसका शासन है. उन्होंने कहा कि यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तो सरकार नहीं है. ये कुपोषण बढ़ने के पीछे का जिम्मेदार कौन है.

Indices of development:



Bihar , Madhya Pradesh and Uttar Pradesh amongst those who the highest number of malnourished persons :



Who has been in governance in these states for years ?



Not the Congress !