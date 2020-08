कपिल सिब्बल का ट्वीट- ये किसी पद नहीं बल्कि देश के लिए, जो मायने रखता है

कांग्रेस पार्टी में शीर्ष नेतृत्व को लेकर मची रार अभी तक जारी है. सोमवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक काफी हंगामेदार रही. जिन नेताओं ने चिट्ठी लिखी थी, उनमें से ही एक कपिल सिब्बल का सोमवार का ट्वीट काफी चर्चा में रहा. अब आज मंगलवार को भी उन्होंने एक और ट्वीट किया. कपिल सिब्बल ने लिखा कि ये सब किसी पद के लिए नहीं है.



पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने लिखा कि ये देश के लिए है, जो सबसे अधिक मायने रखता है. बता दें कि सोमवार की बैठक में कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद जैसे नेताओं की नाराजगी सामने आई थी. दोनों नेता उन 23 नेताओं में शामिल थे, जिन्होंने कांग्रेस नेतृत्व को लेकर चिट्ठी लिखी थी.

It’s not about a post

It’s about my country which matters most