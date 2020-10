गोवा के सीएम बोले- भगवान भी मुख्यमंत्री बन जाएं तो सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सरकारी नौकरी को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया है. प्रमोद सावंत ने कहा कि कल अगर भगवान भी मुख्यमंत्री बन जाएं, तब भी सबको सरकारी नौकरी देना संभव नहीं होगा. प्रमोद सावंत ने ये बयान एक कार्यक्रम में दिया.

गोवा के सीएम ने कहा कि सबको सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है. कल अगर भगवान भी मुख्यमंत्री बन जाएं तब भी सबको सरकारी नौकरी देना संभव नहीं होगा. प्रमोद सावंत ने 'स्वयंपूर्ण मित्र' के लॉन्च के दौरान ये बात कही.

It's not possible to give government jobs to everyone. Even if God becomes the CM tomorrow, 100% govt jobs would still not be possible: Pramod Sawant, Goa CM, at a web conference with village panchayat representatives at 'Swayampurna Mitra' outreach initiative launch pic.twitter.com/OVRmJckoTW