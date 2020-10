राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, कहा- मोदी-मेड डिजास्टर से जूझ रहा है भारत

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर फिर निशाना साधा है. राहुल गांधी ने कहा कि भारत लगातार मोदी-मेड डिजास्टर से जूझ रहा है. भुखमरी से होने वाली मौतों की कहानियां, खासकर बच्चों की, दिल दहला देने वाली हैं. जब गोदाम में जरूरत से ज्यादा अनाज है तो भारत सरकार इसकी अनुमति कैसे दे सकती है?

इससे पहले राहुल गांधी भुखमरी सूचकांक को लेकर आई रिपोर्ट पर बिफरे थे. उन्होंने ग्लोबल हंगर इंडेक्स-2020 में भारत की स्थिति को लेकर सरकार पर निशाना साधा था. ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भुखमरी के मामले में 107 मुल्कों में भारत को 94वें स्थान पर रखा गया है.

India continues to suffer from Modi-made disasters. The stories of starvation deaths, especially of children, are heartbreaking.



How can GOI allow this when the godowns are overflowing with excess food?