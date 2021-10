कांग्रेस के असंतुष्टों को सोनिया गांधी की दो टूक, मीडिया के जरिए बात करने की जरूरत नहीं

दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में लंबे वक्त के बाद शनिवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई. बैठक में एक तरफ जहां पार्टी की रणनीति और संगठन को लेकर चर्चा होनी थी, वहीं इससे पहले ओपनिंग भाषण में ही सोनिया गांधी ने आलोचनाओं का जवाब दे डाला.

पार्टी के कुछ असंतुष्ट नेताओं की तरफ से लगातार उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) ने CWC बैठक में कहा कि वो फुल टाइम पार्टी अध्यक्ष (Full time Congress President) की तरह काम कर रही हैं. सोनिया ने कहा कि हमने कभी भी सार्वजनिक महत्व और चिंता के मुद्दों को बिना सोचे-समझे नहीं जाने दिया, लेकिन मीडिया के माध्यम से मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है.

"I am, if you will allow me to say so, a full-time and hands on Congress President....," Sonia Gandhi during her opening remarks at Congress Working Committee meeting pic.twitter.com/SXbtI7prxe