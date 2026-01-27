बजट सेशन से पहले सर्वदलीय बैठक शुरू... संसद सत्र के एजेंडे पर शाम को राजनाथ के घर मंथन करेंगे बीजेपी नेता

संसद के बजट सत्र 2026 से पहले केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में संसद के आगामी सत्र के एजेंडे, विधेयकों और सुचारू कार्यवाही पर चर्चा की जा रही है. ये बैठक सुबह 11 बजे संसद भवन के मुख्य समिति कक्ष में आयोजित की गई है. वहीं, बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होगा, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट प्रस्तुतिकरण शामिल है.
इस बैठक में सरकार ने सभी प्रमुख दलों के फ्लोर लीडर्स और प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया है, जिसमें कांग्रेस के जयराम रमेश, प्रमोद तिवारी, मणिक्कम टैगोर, के. सुरेश, सपा के रामगोपाल यादव और टीएमसी की शताब्दी रॉय, बीजेडी के डॉ. सस्मित पात्रा, AIADMK के एम. थंबी दुराई, NCP (SP) के फोजिया खान समेत विभिन्न दलों के 26 से अधिक नेता शामिल हुए.
बताया जा रहा है कि सरकार ने बजट सत्र के दौरान सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने के लिए सभी दलों से सहयोग मांगा.
दो चरणों में होगा बजट सत्र
संसद का बजट सत्र गुरुवार 28 जनवरी 2026 से शुरू हो रहा है जो दो चरणों में चलेगा. पहला चरण 28 जनवरी से 13 फरवरी तक और दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा. सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से होगी, जिसमें सरकार की नीतियां, उपलब्धियां और विधायी एजेंडा बताया जाएगा. पहले दिन आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया जाएगा और एक फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2026-27 पेश करेंगी. ये उनका लगातार नौवां पूर्ण बजट होगा.
शाम को राजनाथ सिंह के घर पर बैठक
बताया जा रहा है कि सर्वदलीय बैठक के बाद मंगलवार शाम चार बजे बजट सत्र को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर बड़ी बैठक होगी. इस बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, पीयूष गोयल, किरेन रिजिजू, भूपेंद्र यादव, ललन सिंह चिराग पासवान समेत कई बड़े मंत्री बैठक में मौजूद रहेंगे. बैठक में बजट सत्र को लेकर सरकार की रणनीति कैसे रहेगी इस को लेकर पर चर्चा होगी.