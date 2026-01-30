गोवा में बीजेपी की चुनावी तैयारी तेज, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने वरिष्ठ नेताओं संग की बैठक

गोवा में बीजेपी संगठन को चुनावी मोड में लाने की कवायद तेज हो गई है. भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने शुक्रवार को गोवा के अपने पहले दौरे के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ अहम बैठक की. यह उनका पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद तटीय राज्य का पहला दौरा है, जिसे आगामी विधानसभा चुनावों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका स्वागत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गोवा बीजेपी अध्यक्ष दामोदर नाइक और पार्टी के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों ने किया. इसके बाद वह सीधे पणजी स्थित बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने गर्मजोशी से स्वागत के लिए आभार जताया.
बीजेपी अध्यक्ष ने इसके बाद पार्टी की कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की. करीब 30 मिनट से अधिक समय तक चली इस बैठक में संगठनात्मक मजबूती, आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति और बूथ स्तर तक पार्टी को और मजबूत करने पर चर्चा हुई. कोर कमेटी में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, प्रदेश अध्यक्ष दामोदर नाइक, पार्टी मंत्री और चुनिंदा पदाधिकारी शामिल थे.
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में बताया कि नितिन नवीन अपने दौरे के दौरान दक्षिण गोवा में भी पार्टी बैठकों को संबोधित करेंगे. उन्होंने कहा कि यह दौरा संगठन को नई ऊर्जा देगा और चुनावी तैयारियों को धार देगा.
शाम के समय नितिन नवीन बीजेपी के एनडीए सहयोगी दलों से भी मुलाकात करेंगे. इनमें महाराष्ट्रीयवादी गोमांतक पार्टी (एमजीपी) और सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायक शामिल हैं. माना जा रहा है कि इन बैठकों के जरिए गठबंधन को और मजबूत करने तथा चुनाव से पहले किसी भी तरह की असहमति को दूर करने की कोशिश की जाएगी.
बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया सह-प्रभारी संजय मायुख ने पहले ही संकेत दिया था कि नितिन नवीन का यह दौरा गोवा में पार्टी के बूथ स्तर के संगठन को और सशक्त बनाने में निर्णायक भूमिका निभाएगा. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की सक्रियता से कार्यकर्ताओं में जोश और आत्मविश्वास बढ़ेगा.
गौरतलब है कि बीजेपी शासित गोवा में विधानसभा चुनाव अगले साल की शुरुआत में प्रस्तावित हैं. ऐसे में नितिन नवीन का यह दौरा केवल औपचारिक नहीं, बल्कि चुनावी रणभूमि की तैयारी का संकेत माना जा रहा है.
नितिन नवीन ने 20 जनवरी को बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला था. उन्होंने जे.पी. नड्डा की जगह ली है. पार्टी नेतृत्व के मुताबिक, नवीन के नेतृत्व में बीजेपी संगठन में पीढ़ीगत बदलाव के साथ-साथ नए क्षेत्रों में राजनीतिक विस्तार की रणनीति पर भी तेजी से काम कर रही है. गोवा दौरा इसी रणनीति की एक अहम कड़ी माना जा रहा है.