'सबरीमाला में सिर्फ सोना नहीं लूटा, मूर्तियां भी अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को बेचीं', केरल BJP अध्यक्ष ने लगाए गंभीर आरोप

केरल भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने एलडीएफ (LDF) सरकार पर तीखा हमला बोला है. चंद्रशेखर ने दावा किया कि जांच में सामने आया है कि सबरीमाला मंदिर में लूट केवल 4.5 किलोग्राम सोने तक सीमित नहीं थी, बल्कि चार पंचलोहा मूर्तियों को भी बाहर निकालकर अंतरराष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क को बेच दिया गया.

सबरीमाला मंदिर से जुड़े सोने की गुमशुदगी का मामला कुछ हफ्तों से राजनीतिक विवाद का विषय बना हुआ है (File Photo: ITG)
अगले साल केरल में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले सबरीमाला के भगवान अयप्पा मंदिर में सोना चोरी विवाद लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. इस बीच केरल भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने एलडीएफ (LDF) सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने इसे केवल सोने की चोरी नहीं, बल्कि 'घोर अपवित्रता' करार देते हुए पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है. 

चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि यह मामला केवल 4.5 किलो सोने की चोरी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह करोड़ों अय्यप्पा भक्तों के विश्वास के साथ किया गया एक बड़ा विश्वासघात है और इसकी जड़ें गहरी राजनीतिक साजिश तक फैली हुई हैं.

'अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को बेची गईं मूर्तियां'

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर जारी बयान में राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि एक अयप्पा भक्त होने के नाते हालिया खुलासों ने उन्हें गहरा आघात पहुंचाया है. उन्होंने दावा किया कि जांच में सामने आया है कि सबरीमाला मंदिर में लूट केवल कथित 4.5 किलोग्राम सोने तक सीमित नहीं थी. उनके अनुसार, एलडीएफ सरकार द्वारा नियुक्त त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड के कार्यकाल में सबरीमाला से चार पंचलोहा मूर्तियों को बाहर निकालकर अंतरराष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क को बेच दिया गया.

SIT जांच पर उठाए सवाल

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि पवित्र ‘पठिनेट्टम पड़ी’ यानी 18 सीढ़ियों के कुछ हिस्सों के साथ छेड़छाड़ की गई और उन्हें भी लूटा गया. उल्लेखनीय है कि इन सीढ़ियों को वर्ष 2015 में यूडीएफ सरकार के दौरान बदला गया था. चंद्रशेखर ने इन खुलासों को बेहद चिंताजनक बताते हुए कहा कि यह मामला कांग्रेस नीत यूडीएफ और माकपा नीत एलडीएफ, दोनों के शासनकाल से जुड़ी एक बड़ी राजनीतिक साजिश की ओर इशारा करता है.

उन्होंने कहा, “कुछ लोगों की गिरफ्तारी से सच सामने नहीं आएगा. यह साजिश पहले यूडीएफ के दौर में शुरू हुई और फिर एलडीएफ के शासन में इसे अंजाम दिया गया.” चंद्रशेखर ने विशेष जांच दल (SIT) को अपर्याप्त बताते हुए दोहराया कि केवल सीबीआई जांच से ही पूरे सच का खुलासा हो सकता है.

सीएम विजयन पर भी निशाना साधा

राजीव चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वह इस गंभीर मुद्दे को ‘चूक’ बताकर हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा अयप्पा भक्तों के लिए न्याय सुनिश्चित करने तक अपना संघर्ष जारी रखेगी. अपने बयान का समापन उन्होंने “स्वामीये शरणम् अयप्पा” के उद्घोष के साथ किया.

गौरतलब है कि सबरीमाला मंदिर से जुड़े सोने की गुमशुदगी का मामला कुछ हफ्तों से राजनीतिक विवाद का विषय बना हुआ है. इस मामले की जांच कर रहे एसआईटी ने हाल ही में एक अदालत को बताया कि स्मार्ट क्रिएशंस के पंकज भंडारी और बल्लारी के जौहरी गोवर्धन रोड्डम ने मंदिर की वस्तुओं से सोना चोरी करने की साजिश में अहम भूमिका निभाई. दोनों को बीते सप्ताह गिरफ्तार किया गया था.

---- समाप्त ----
लेटेस्ट

