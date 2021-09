भूपेंद्र पटेल होंगे गुजरात के नए मुख्यमंत्री, बीजेपी विधायक दल की बैठक में फैसला

विजय रुपाणी के इस्तीफे के बाद गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल बनाए गए हैं. भूपेंद्र पटेल घाटलोडिया सीट से विधायक हैं. उनका नाम का प्रस्ताव विजय रुपाणी ने रखा था.

हालांकि सीएम की रेस में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, पुरुषोत्तम रुपाला, लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल पटेल, डिप्टी सीएम नितिन पटेल, सीआर पाटिल और गोरधन झड़फिया भी थे, लेकिन गुजरात बीजेपी विधायक दल की बैठक में फाइनल मुहर भूपेंद्र पटेल के नाम पर लगी.

