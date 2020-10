कोलकाता पुलिस के खिलाफ सिरसा ने दर्ज कराई शिकायत, सिख युवक के साथ बदसलूकी का आरोप

अकाली दल नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कोलकाता पुलिस के खिलाफ हावड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है और सिख युवक बलविंदर सिंह के साथ कथित तौर पर गलत व्यवहार करने वाले कोलकाता पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है.

मनजिंदर सिंह सिरसा ने आईपीसी की धारा 295 ए के तहत आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है.

आईपीसी की धारा 295 ए भारत के नागरिकों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से जुड़ी है.

बता दें कि 8 अक्टूबर को कोलकाता में बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान कोलकाता पुलिस पर बीजेपी नेता प्रियांगू पांडे के सिक्योरिटी ऑफिसर बलविंदर सिंह के साथ बदसलूकी का आरोप लगा था.

इस घटना के वीडियो में पुलिस और बलविंदर सिंह के बीच हुई झड़प जैसी स्थिति दिख रही है इसी दौरान बलविंदर सिंह की पगड़ी नीचे गिर जाती है.

I have filed a police complaint in Howrah police station for registration of FIR u/s 295A against Kolkata Police officers who behaved barbarically with Balwinder Singh



I hope the DGP @WBPolice will take action on my complaint and ensure justice pic.twitter.com/mfp0v9Ufli