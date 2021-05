आंध्र प्रदेश: राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार सांसद ने CID पर लगाया टॉर्चर का आरोप

आंध्र प्रदेश से लोकसभा में YSR कांग्रेस पार्टी के बागी सांसद रघुराम कृष्ण राजू ने CID पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें कस्टडी के दौरान टॉर्चर किया गया, उनके साथ मारपीट की गई है. सांसद को शुक्रवार को राजद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया गया था. वहीं शनिवार को कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.

सांसद ने CID पर लगाया टॉर्चर का आरोप

अब सांसद के वकीलों ने दावा कर दिया है कि उन्हें कोर्ट में आने से रोका गया था और उनके क्लाइंट रघुराम कृष्ण राजू को CID द्वारा टॉर्चर किया गया था. जो तस्वीरें साझा की गई हैं उनमें सांसद के पैर में चोट के निशान देखे जा सकते हैं. उन्हीं तस्वीरों के आधार पर CID पर ये गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं. मामले की गंभीरता को समझते हुए आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि IG एक तीन सदस्य टीम का गठन करें जो रघुराम कृष्ण राजू की सेहत की जांच करेगी. रविवार तक कोर्ट ने इस मामले में रिपोर्ट मांगी है. वहीं सांसद की जमानत याचिका पर कहा गया है कि वे सेशन कोर्ट में अपील करें.

राजद्रोह केस में किए गए गिरफ्तार

बता दें कि CID ने शुक्रवार को YSR कांग्रेस पार्टी के बागी सांसद को राजद्रोह मामले में गिरफ्तार किया गया था. उन्हें उस समय गिरफ्तार किया गया था जब सांसद हैदराबाद स्थित अपने आवास पर अपने जन्मदिन की पार्टी कर रहे थे. उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-124 ए (राजद्रोह), 153ए (समुदायों में द्वेष उत्पन्न करना, 505 (बयान से तनाव पैदा करना), 120बी (साजिश) के तहत मामला दर्ज किया गया था. सीआईडी के मुताबिक सांसद राजू पर नफरत फैलाने वाले भाषणों से समुदायों में नफरत फैलाने और सरकार के खिलाफ असंतोष को बढ़ावा देने में शामिल होने का आरोप है.

विपक्ष ने बनाया इसे बड़ा मुद्दा

अब ये केस तूल पकड़ पाता उससे पहले ये टॉर्चर वाला एंगल सामने आ गया. जब से रघुराम कृष्ण राजू की तरफ से CID पर टॉर्चर के आरोप लगाए गए हैं, कई नेता उनके समर्थन में भी आ गए हैं और सीएम जगन मोहन रेड्डी को घेरने का प्रयास कर रहे हैं. आंध्र प्रदेश बीजेपी के प्रभारी सुनील देवधर ने ट्वीट कर लिखा है कि मैं इस टॉर्चर की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं. अभी तक तो सिर्फ आंध्र की सरकार को ही राउडी समझा जा रहा था. अब तो पुलिस डिपार्टमेंट भी राउडी आउटफिट बन गई है.

I condemn the torture of MP #RaghuRamaKrishnamRaju by AP Police.

Till now, people of AP thought @YSRCParty is a Rowdy-Party. But now, Police Dept also seems to have become its another Rowdy outfit.



Is this the revenge for raising voice against Conversion Mafias, CM @ysjagan ? pic.twitter.com/fXy05bL1UA