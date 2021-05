एक्सपर्ट बोले- भारत को केवल 51 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने की जरूरत, यह 2-3 महीने में मुमकिन

कोरोना की दूसरी लहर के बीच स्वास्थ्य सुविधाओं पर बुरा प्रभाव पड़ा है. दूसरी लहर के चलते लोगों की हो रही मौतों के बीच तीसरी लहर के भी आने का अंदेशा जताया गया है. ऐसे में नारायणा हेल्थ के चेयरपर्सन डॉ. देवी शेट्टी का कहना है कि अगले दो-तीन महीने में व्यापक वैक्सीनेशन अभियान ही प्रभावी और आर्थिक जरिया है जिससे भारत खुद को तीसरी लहर के दुष्प्रभाव से बचा सकता है.

इंडिया टुडे टीवी के कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई के साथ साक्षात्कार में डॉ. शेट्टी ने कहा कि भारत को केवल 51 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने की जरूरत है और यह आसानी से अगले दो-तीन महीने में किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि भारत के परिप्रेक्ष्य में कोरोना महामारी के प्रकोप को सुलझा पाना मुश्किल नहीं है. इसके लिए सस्ता और तेजी से वैक्सीनेशन अभियान ही उपाय है. यह साबित हो गया है कि वैक्सीन कारगर है. हमें 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाने की जरूरत है.

डॉक्टरों और नर्सों की कमी दूर करने की जरूरत

इसके अलावा उन्होंने इस बात पर भी चर्चा की कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर से बचने के लिए भारत में और क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं. डॉ. शेट्टी ने कहा कि भारत को जल्द से जल्द देश में डॉक्टरों और नर्सों की कमी को दूर करना होगा ताकि कोरोना मरीजों को उचित देखरेख मिल सके. उन्होंने कहा कि सही देखरेख की बदौलत कोरोना से होने वाली मौतें में कमी आएगी.

वैक्सीनेशन में 70 हजार करोड़ से भी कम का खर्चा

उन्होंने कहा कि हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारा देश काफी बड़ा है और यहां की जनसंख्या काफी ज्यादा है. लेकिन हमारे पास पर्याप्त स्रोत हैं. एक दिन के लॉकडाउन से देश को दस हजार करोड़ से ज्यादा का नुकसान होता है. हमें केवल 51 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने की जरूरत है. 13 करोड़ लोगों को पहले ही वैक्सीन लग चुकी है (कम से कम एक डोज). मौजूदा समय में हम बच्चों और 18 साल से कम के लोगों की जनसंख्या को घटा सकते हैं क्योंकि अबतक इस एज ग्रुप के लोगों के लिए वैक्सीन अधिकृत नहीं की गई है. ऐसे में केवल 51 करोड़ लोग बचते हैं जिनको वैक्सीन की दोनों डोज देनी है. ऐसा करने में 70 हजार करोड़ से भी कम का खर्चा आएगा.

