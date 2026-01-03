scorecardresearch
 
बच्चों को मोबाइल थमाया और झील में कूद गई मां, हैदराबाद में महिला ने की आत्महत्या

हैदराबाद के हुसैन सागर झील में 29 वर्षीय महिला वसंथा ने आत्महत्या कर ली. वह अपने दो बच्चों को टैंक बंड लेकर आई थी, बच्चों को मोबाइल देकर खेलने को कहा और झील में कूद गई. मौके पर मौजूद लोगों की सूचना पर पुलिस ने शव निकाला. महिला की पहचान बच्चों के पास मौजूद मोबाइल से हुई. मामला दर्ज कर जांच की जा रही है.

मृतक की फाइल फोटो.(Photo: Abdul Basheer/ITG)

हैदराबाद के हुसैन सागर झील से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक महिला ने आत्महत्या कर ली. मृतका की पहचान 29 वर्षीय वसंथा के रूप में हुई है, जो पहाड़ी शरीफ की रहने वाली थी. आत्महत्या से पहले वसंथा अपने दोनों बच्चों को लेकर टैंक बंड पहुंची थी.

बताया गया कि वसंथा ने पहले अपने बच्चों को मोबाइल फोन देकर खेलने को कहा और इसके बाद अचानक हुसैन सागर झील में कूद गई. यह पूरी घटना वहां मौजूद कुछ लोगों ने देख ली, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई.

यह भी पढ़ें: न्यू ईयर जश्न में नशे पर वार! हैदराबाद में एंटी-ड्रग ऑपरेशन, चार DJ समेत पांच पॉजिटिव

परिवार की जिम्मेदारी उठा रही थी वसंथा

वसंथा के दो बेटे हैं. बड़ा बेटा सात साल का है और कक्षा दो में पढ़ता है, जबकि छोटा बेटा करीब साढ़े तीन साल का है और घर पर ही रहता है. वसंथा के पति लक्ष्मण की चार साल पहले मौत हो चुकी थी, जिसके बाद से वह अपने बच्चों के साथ मां और भाई के पास रह रही थी.

पति की मौत के बाद वसंथा ही परिवार की जिम्मेदारी संभाल रही थी. वह रोज मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन-पोषण कर रही थी. परिवार की आर्थिक स्थिति साधारण बताई जा रही है.

लोगों की सूचना पर पुलिस ने निकाला शव

शुक्रवार शाम हुई इस घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को जानकारी दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और झील से महिला का शव बाहर निकाला. इसके बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए गांधी अस्पताल के मुर्दाघर भेजा गया.

पुलिस ने बच्चों के पास मौजूद मोबाइल फोन की मदद से महिला की पहचान की. इसी मोबाइल के जरिए परिजनों से संपर्क किया गया और पूरे मामले की जानकारी जुटाई गई.

मामला दर्ज, जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है. आत्महत्या के कारणों को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है.

घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है. बच्चों की स्थिति को देखते हुए यह घटना लोगों को भावुक कर गई है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की स्थिति साफ हो सकेगी.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

