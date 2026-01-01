न्यू ईयर जश्न में नशे पर वार! हैदराबाद में एंटी-ड्रग ऑपरेशन, चार DJ समेत पांच पॉजिटिव

हैदराबाद में न्यू ईयर ईव के मौके पर चलाए गए एंटी-ड्रग अभियान के दौरान पांच लोग नशे के सेवन में पॉजिटिव पाए गए. इनमें से चार लोग DJ (Disc Jockey) बताए गए हैं. यह जानकारी गुरुवार को तेलंगाना EAGLE फोर्स की ओर से दी गई.

EAGLE फोर्स के अनुसार, नए साल के जश्न को नशामुक्त बनाए रखने के लिए बड़े पैमाने पर सघन जांच अभियान चलाया गया. इस अभियान में EAGLE की 15 टीमों के साथ-साथ निषेध एवं आबकारी विभाग की आठ टीमें और स्थानीय पुलिस भी शामिल थी.

पब और रिसॉर्ट में अचानक छापेमारी

पुलिस के मुताबिक, ट्राई-कमिश्नरेट सीमा के अंतर्गत आने वाले पब और रिसॉर्ट्स में अचानक जांच की गई. इस दौरान कुल 51 संदिग्ध लोगों की ड्रग टेस्टिंग की गई, जिनमें से चार डीजे (DJ) नशे के सेवन में पॉजिटिव पाए गए.

इसके अलावा, वाहन जांच के दौरान 38 लोगों की जांच की गई, जिनमें से एक व्यक्ति का टेस्ट भी पॉजिटिव आया. अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई पूरी तरह गोपनीय तरीके से की गई, ताकि किसी को पहले से भनक न लगे.

काउंसलिंग और पुनर्वास पर जोर

EAGLE फोर्स ने बताया कि जिन लोगों की पहचान नशे के सेवन में हुई है, उन्हें उनके माता-पिता के साथ काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा. इसके साथ ही जरूरत के अनुसार उन्हें नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्रों में भर्ती कराने की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी.

फोर्स ने साफ किया कि यह पूरी कार्रवाई सुधारात्मक दृष्टिकोण के तहत की जा रही है, ताकि युवाओं को नशे की लत से बाहर निकाला जा सके और समाज को सुरक्षित रखा जा सके.

पिछले वर्षों की तुलना में कमी का दावा

Elite Action Group for Drug Law Enforcement (EAGLE) फोर्स ने कहा कि ड्रग्स के खिलाफ लगातार चलाए जा रहे अभियानों का सकारात्मक असर दिख रहा है. फोर्स के अनुसार, पिछले वर्षों की तुलना में इस बार नशे के मामलों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है.

इसके साथ ही अभियान के दौरान पार्टी स्थलों पर नाबालिगों द्वारा शराब पीने की घटनाओं को भी रोका गया. EAGLE फोर्स ने दावा किया कि आगे भी इस तरह की सख्त और निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि नशामुक्त समाज की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकें.

