तिरुवनन्तपुरम: महिला पंचायत सदस्य का शव मिलने से हड़कंप, आत्महत्या की आशंका

केरल के तिरुवनन्तपुरम में एक महिला की कथित आत्महत्या का मामला सामने आया है. यहां जिले के आर्यनाड में मंगलवार को एक 48 साल की महिला पंचायत सदस्य मृत पाई गईं तो हड़कंप मच गया.

आर्यनाड ग्राम पंचायत के कोट्टक्कम वार्ड की स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ता और सदस्य श्रीजा एस. सुबह अपने घर के पास एक शेड में मृत पाई गईं. पुलिस के अनुसार, उनकी मौत किसी एसिडिक पदार्थ के सेवन से होने का संदेह है.

उन्हें तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.

एक पुलिस अधिकारी ने कहा,'प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला लगता है. उनके पति के बयान के अनुसार,वे कुछ आर्थिक समस्याओं से जूझ रही थीं.हालांकि जांच जारी है.' इस बीच, कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने आरोप लगाया कि वित्तीय समस्याओं को लेकर माकपा द्वारा उन पर निशाना साधे जाने के कारण ही उन्होंने यह कदम उठाया. उन्होंने इस घटना को लेकर पंचायत में विरोध प्रदर्शन भी किया.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

