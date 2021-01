WHO से महाचूक, नक्शे में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को भारत से अलग दिखाया

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की वेबसाइट पर भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़ हुई है. यहां जम्मू-कश्मीर और लद्दाख इलाके को भारत से अलग दिखाया गया है.



विश्व स्वास्थ्य संगठन की वेबसाइट के कोरोना वायरस से जुड़े डैशबोर्ड पर जहां दुनिया का नक्शा दिखाया गया है. वहां अगर भारत का नक्शा देखें, तो जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को पूरी तरह से अलग दिखाया गया है.



WHO’s colour-coded COVID-19 Dashboard map segregates Jammu and Kashmir, Ladakh from rest of India.



Union health minister @drharshvardhan took over as chair of the @WHO executive board last year.@DrTedros @MoHFW_INDIA @MEAIndia @harshvshringla#JammuAndKashmir #Kashmir #Ladakh pic.twitter.com/u2uSRG5TXv