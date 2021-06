दो दिन बाद आज फिर शाह से मिलेंगे बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़, उसके बाद लौटेंगे कोलकाता

बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ दिल्ली दौरे पर हैं और शनिवार को कोलकाता के लिए रवाना होंगे. लेकिन उससे पहले 11 बजे वो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे. ये दो दिन में शाह से उनकी दूसरी मुलाकात होगी. इससे पहले जगदीप धनखड़ ने 17 जून को भी उनसे मुलाकात की थी.

Governor WB Shri Jagdeep Dhankhar will call on the Union Home Minister Shri Amit Shah @AmitShah at his official residence at 11 am today before returning to Kolkata in the afternoon.