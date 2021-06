बंगालः 'विरोधियों को वोट देने की सजा मिल रही है', चुनाव बाद हिंसा पर राज्यपाल धनखड़ का ट्वीट

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए महीनेभर से ज्यादा बीत गए हैं, लेकिन यहां हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है. राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने एक ट्वीट कर कहा कि राज्य में चुनाव बाद हिंसा अब भी जारी है और ये मानवता को शर्मसार कर देगी. इसके साथ उन्होंने क्षतिग्रस्त घरों के कुछ वीडियो और तस्वीरें भी शेयर कीं. उन्होंने कहा कि पुलिस तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है.

एक के बाद एक ट्वीट कर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पुलिस पर सवाल उठाए. उन्होंने ट्वीट कर लिखा, "चुनाव बाद भड़की हिंसा अब भी जारी है, जो मानवता को शर्मसार कर देगी. राज्य पुलिस बर्बरता में शामिल लोगों को प्रोत्साहित कर रही है. ये सब लोकतंत्र में वोट देने की 'हिम्मत' करने वाले विरोधियों को 'सजा' और 'अनुशासित' करने के लिए किया जा रहा है."

Post poll violence @MamataOfficial continues in unabated fury that will put humanity to shame.



State apparatus @WBPolice just not moved at this plight emboldening those engaged in vandalism.



All this to ‘punish and discipline’ opponents for ‘daring’ to vote in democracy. pic.twitter.com/7a5aF5OTst