बंगाल: राज्यपाल जगदीप धनखड़ का परिवारवाद को बढ़ावा? महुआ मोइत्रा ने दिखाया 'सबूत'

पश्चिम बंगाल की सियायत में सीएम बनाम राज्यपाल का खेल अब काफी पुराना हो गया है. पिछले कई सालों से लगातार राज्यपाल जगदीप धनखड़ और सीएम ममता बनर्जी के बीच तल्खी देखने को मिल रही है. विवाद कोई भी क्यों ना हो, दोनों का एक दूसरे पर आरोप लगाने का सिलसिला जारी रहता है. टीएमसी के कई नेता भी राज्यपाल पर निशाना साधने का मौका नहीं छोड़ते हैं. अब टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी राज्यपाल धनकड़ पर गंभीर आरोप लगा दिया है.

जगदीप धनखड़ पर परिवारवाद का आरोप



महुआ ने राज्यपाल पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है. उनकी तरफ से बकायदा सोशल मीडिया पर एक लिस्ट शेयर की गई है जहां पर कुछ ऐसे लोगों के नाम लिखे हैं जो धनकड़ के करीबी हैं और उन्हें राज्यपाल के ऑफिस में जरूरी पद दिए गए हैं.

उस लिस्ट में राज्यपाल के OSD Abbhhudoy Singh Sekhawat, अखिल चौधरी, रुची दुबे, प्रशांत दिक्षित, कौस्तव और किशन धनखड़ के नाम शामिल हैं. एक तरफ Abbhhudoy को राज्यपाल के साले का बेटा बताया गया है, तो वहीं किशन धनकड़ को भी करीबी बता दिया गया है. रुची दुबे को लेकर दावा किया गया है कि वे राज्यपाल के पूर्व ADC की पत्नी हैं.

And Uncleji- while you’re at it- take the extended family you’ve settled in at WB RajBhavan with you. pic.twitter.com/a8KpNjynx9