Weather Today: सर्द हवाओं से यूपी में बढ़ी गलन, उत्तर भारत में अभी जारी रहेगा शीतलहर का कहर

ठंडी हवाओं के साथ दिल्ली-एनसीआर से लेकर उत्तर प्रदेश तक गलन बढ़ गई है. उत्तर भारत में शीतलहर का भी प्रकोप बढ़ता जा रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 4 से 5 दिनों तक उत्तर-पश्चिम भारत में घना से बहुत घना कोहरा और ठंडे दिन की स्थिति जारी रहने की संभावना है.अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में शीतलहर (Cold Wave) की स्थिति जारी रहने और उसके बाद इसकी तीव्रता में कमी आने की संभावना है.

दिल्ली का ये है मौसम

उत्तर प्रदेश में सर्द हवाओं के चलते ठिठुरन ज्यादा महसूस हो रही है. देश की राजधानी दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री और अधिकतम 17 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. हालांकि, इस दौरान AQI स्तर में भी ज्यादा सुधार होने की संभावना नहीं है. बता दें पिछले दो दिनों से दिल्ली में AQI स्तर 350 यानी बहुत खराब की श्रेणी में बना हुआ है.

i) Dense to very dense fog and cold day conditions very likely to continue over northwest India during next 4-5 days.

ii) Cold wave conditions very likely to continue over northwest India during next 3 days and decrease in intensity thereafter.