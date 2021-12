मौसम: पहाड़ों पर बर्फबारी से शीतलहर, दिल्ली में हवा 'बहुत खराब', कल बारिश का अलर्ट

Weather Forecast Today 15 December 2021: पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ ही शीतलहर (Cold wave) का प्रकोप भी बढ़ने लगा है. मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के पूर्वी हिस्सों पर पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस (Western Disturbance) का असर दिखाई दे रहा है. ताजा पश्चिमी विक्षोभ 15 दिसंबर की शाम से पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है.

राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है. वहीं, उत्तर भारत के राज्यों में भी मौसमी गतिविधियां बदल रही हैं. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत में ठंड बढ़ गई है. दिसंबर के मध्य में उत्तर भारत की अधिकतर जगहों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है.

Punjab: Thick fog envelops the city of Amritsar. "It's very cold here, there is fog everywhere. We are resorting to bonfire to keep ourselves warm," says Sandeep Singh, a local pic.twitter.com/Eguf5hPsqC