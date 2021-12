Weather Today: दिल्ली में बढ़ी ठंड, कश्मीर में शून्य से नीचे न्यूनतम तापमान, जानें मौसम का हाल

Weather Today 13 December 2021, IMD Updates: पहाड़ों पर बीते सप्ताह से हो रही बर्फबारी के थमने के साथ ही उत्तर भारत में मौसम बदल रहा है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ठंड बढ़ गई है. वहीं, मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक, पश्चिमी हिमालय में आज (सोमवार) से पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस (Western Disturbance) का असर देखने को मिल सकता है. जबकि उत्तर पूर्वी नम हवाएं बंगाल की खाड़ी से आएं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के ऊपर चल रही हैं. जिसकी वजह से मौसमी गतिविधियों में बदलाव हो रहा है.

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज (सोमवार) को न्यूनतम तापमान (Minimum Temperature) 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि बीते दिन यानी रविवार को मौसम का सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया गया था. सुबह के समय पारा सामान्य से दो डिग्री सेल्सियस कम रहते हुए 6.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

People were seen sitting near fire in Delhi to comfort themselves as mercury level dips in the national capital



"It is becoming difficult to work. Normal life hit out of gear due to intense cold," Nasheer says pic.twitter.com/SmUIc3MnGu