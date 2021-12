मौसम: दिल्ली की हवा 'बहुत खराब', पहाड़ों पर बारिश-बर्फबारी से बढ़ेगी ठिठुरन, जानें IMD अलर्ट

Weather Forecast Today: उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में सर्दी अब जोर पकड़ रही है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अनेक इलाकों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है. मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अगले सप्ताह ठिठुरन वाली ठंड पड़ने की संभावना है.

राजधानी दिल्ली में बीते कई दिन से न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया जा रहा है. 15 दिसंबर से पहले ही दिल्ली का न्यूनतम पारा 6 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है. बीते दो दिन यानी 11 दिसंबर से तापमान 6 डिग्री के आस-पास बना हुआ है.

भारत मौमस विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अगले 3 दिन न्यूनतम तापमान (Minimum Temperature) 7 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस बना रहने का अनुमान है. दिल्ली में अगले 3-4 दिन तापमान में गिरावट के साथ ही सुबह-शाम में कोहरा भी छाया रहेगा.

वहीं, दिल्ली में प्रदूषण की बात करें तो वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान एजेंसी सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च (SAFAR) के मुताबिक, राजधानी में औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)328 दर्ज किया गया जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है.

बता दें कि शून्य से 50 के बीच एक्यूआई अच्छा माना जाता है, 51 और 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बहुत खराब, और 401 से 500 के बीच गंभीर माना जाता है.

Delhi | Air Quality Index (AQI) is presently at 328 (overall) in the 'very poor' category, as per System of Air Quality and Weather Forecasting And Research (SAFAR)-India

उत्तराखंड में शीतलहर का प्रकोप

उत्तराखंड के चमोली, जोशीमठ, औली सहित तमाम ऊंचाई वाली जगहों पर जबरदस्त बर्फबारी के बाद शीतलहर का प्रकोप दिखाई दे रहा रहा है. हालांकि, पर्यटकों की भारी भीड़ इस समय पर्यटक स्थलों सहित औली की ऊपरी जगहों का रुख कर रहे हैं. मौसम विभाग ने जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में 16 दिसंबर से अगले 4-5 दिन बारिश-बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है. जिससे मैदानी इलाकों में शीतलहर (Cold Wave) से ठंड बढ़ेगी.

♦ Light to moderate rainfall/snowfall at isolated places very likely over Kashmir-Ladakh-Gilgit-Baltistan-Muzaffarabad during next 5 days and over Himachal Pradesh on 16th & 17th December.



♦ Dry weather very likely over remaining parts of the country during next 5 days.