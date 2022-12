उत्तर भारत पर 'Cold Attack', दिल्ली में 4 डिग्री टेम्प्रेचर का टॉर्चर, राजस्थान में -1.5 तक गिरा पारा

North India Weather: दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश समेत देश के विभिन्न राज्य ठंड से ठिठुर रहे हैं. दिसंबर के आखिरी हफ्ते में उत्तर भारत के राज्यों में ठंड ने अपना रंग दिखा दिया है. मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में कोल्ड डे की स्थिति बरकरार रहने की संभावना जताई है. वहीं, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का न्यूनतम तापमान लुढ़ककर 4 डिग्री तक पहुंच गया है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, अगले 3-4 दिन ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है.

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कड़ाके की सर्दी का सितम दिखाई दे रहा है. दिल्ली में आज (सोमवार), 26 दिसंबर की सुबह न्यूनतम पारा 4 डिग्री तक गिर गया है. आयानगर में तापमान 4 डिग्री दर्ज किया गया तो सफदरजंग में पांच डिग्री टेम्प्रेचर रिकॉर्ड हुआ है. इसके अलावा पालम में न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री दर्ज किया गया है.

मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 19 डिग्री रहने का अनुमान है. IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक, 27 दिसंबर से सुबह के समय मध्यम कोहरा देखने को मिलेगा. साथ ही तापमान में भी मामूली बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है. 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक न्यूनतम पारा 6 डिग्री और अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है.

उत्तर प्रदेश में ठिठुरन और कोहरा, मुरादाबाद में 7 डिग्री न्यूनतम तापमान

Uttar Pradesh | Dense fog engulfs parts of Moradabad lowering visibility in many areas.



As per IMD, Moradabad will witness a minimum temperature of 7°C & a maximum temperature of 18°C while dense fog will continue to persist today. pic.twitter.com/VKpWiIguxD — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) December 26, 2022

राजस्थान के चुरू में जीरो डिग्री पहुंचा पारा

राजस्थान के चुरू में पारा शून्य तक पहुंच गया है. जबकि फतेहपुर शेखावाटी में पारा माइनस 1.5 पहुंच दर्ज किया गया है. मौसम विभाग ने घने कोहरे और शीतलहर की चेतावनी दी है. वहीं, जम्मू कश्मीर में भी पारा माइनस में है.

उत्तराखंड में कोहरा, 10 डिग्री सेल्सियस पहुंचा न्यूनतम तापमान

Uttarakhand | Fog engulfs Haridwar as the minimum temperature remains below 10 degrees Celcius pic.twitter.com/MNRTTpgSeO — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) December 26, 2022

हरियाणा के हिसार से लेकर पंजाब और चंडीगढ़ के तमाम इलाकों में सुबह के समय कोहरा पड़ रहा है. जिसकी वजह से ट्रेनों की आवाजाही और सड़कों पर यातायात की रफ्तार पर भी असर पड़ रहा है. मौसम विभाग ने अगले पांच दिन तक हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में शीतलहर के साथ कोहरे का अलर्ट जारी किया है.

पंजाब के कई इलाकों में घने कोहरे की चादर

Punjab | Fog and cold wave conditions in Amritsar as minimum temperature recorded at 6.5 degrees Celcius today pic.twitter.com/MHARXraXM4 — ANI (@ANI) December 26, 2022

Thick fog shrouds the city of Ambala as severe cold wave grips Haryana pic.twitter.com/lF3hfFHwjh — ANI (@ANI) December 26, 2022

उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल

उत्तर प्रदेश भी ठंड, कोहरे और शीतलहर की चपेट में है. राष्ट्रीय राजधानी लखनऊ में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री और अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है. वहीं, लखनऊ समेत विभिन्न शहरों में सुबह के समय आसमान में घना कोहरा छाया है.

Fog and cold wave conditions in Uttar Pradesh's Ghaziabad today



IMD predicts fog conditions to prevail this whole week pic.twitter.com/cvohGo4rrU — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) December 26, 2022

इसके अलावा पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में कोल्ड डे से गंभीर कोल्ड डे की स्थिति बरकरार है. वहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक या दो स्थानों पर कोल्ड डे की स्थिति बने रहने की संभावना है.