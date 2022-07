Weather Today: राजस्थान में झमाझम बरसेंगे बादल, दिल्ली में बारिश को लेकर जानें मौसम विभाग का अनुमान

IMD Rainfall Alert, Weather Forecast: देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश देखने को मिल रही है. जिससे कई जगहों पर बाढ़ के हालात हैं. इसमें सबसे ज्यादा नुकसान गुजरात और महाराष्ट्र को हुआ है. दोनों ही राज्यों में बारिश की वजह से मरने वालों की संख्या 100 के पार पहुंच चुकी है. हालत ये हैं कि इन राज्यों में NDRF की टीमें बचाव कार्य के लिए लगा दी गई हैं.

भारी बारिश के चलते गुजरात में नदियां उफान पर हैं. यहां के बांध पूरी तरह से भर गए हैं. वहीं, गुजरात से जुड़े मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में भी हो रही बारिश की वजह से बांधों पर खतरा मंडरा रहा है. इन सभी बांधों के आसपास रहने वाले इलाकों के लिए मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है.

दिल्ली में आज कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में आज का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा. इस दौरान दिन में बादल छाए रहेंगे और राजधानी हल्की-फुल्की बारिश हो सकती है. मध्य प्रदेश के कई शहरों बारिश का अलर्ट है. भोपाल शहर में आज का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा और हल्की बारिश भी होगी.

दिल्ली में पूरे सप्ताह हल्की बारिश की संभावना

इन राज्यों में होगी बारिश

मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान के पश्चिमी भाग में अगले 3 दिनों और पूर्वी में अगले दो दिनों तक भारी बारिश देखने को मिल सकती है. इसके अलावा इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालया, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अगले दो दिनों तक ठीक-ठाक बारिश होने के आसार है.

