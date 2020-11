Weather Updates: राजस्थान में लुढ़का पारा, उत्तर भारत में बढ़ी ठंड, जानें- दिल्ली का मौसम

उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदलने के साथ ठंड बढ़ने लगी है. राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी समेत कई राज्यों में अगले 2-3 दिनों में तापमान (Temperature) में 3-4 डिग्री तक गिरावट आ सकती है. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक पहाड़ी राज्य जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी होने से मैदानी इलाकों में शीत लहर से ठंड बढ़ने का अनुमान है.

मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में अनेक स्थानों पर तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है. मध्य प्रदेश के तापमान में अगले 4-5 दिनों में 2-4 डिग्री गिरावट के आसार है.

♦ Northeast monsoon rainfall activity very likely to be subdued over southeast peninsular India during next 4-5 days.

♦ Minimum temperatures are very likely to fall gradually by 2-4°C over northwest India and Madhya Pradesh during next 4-5 days.