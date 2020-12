पहाड़ों पर बर्फाबारी, बारिश से उत्तर भारत में बढ़ी ठंड, अगले 2 दिन में और गिरेगा पारा

देश के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर जारी है तो वहीं मैदानी इलाकों में बारिश से ठंड बढ़ गई है. दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों के तापमान (Temperture) में गिरावट आई है. इस बीच मौसम विभाग ने अगले दो दिन में अधिक ठंड बढ़ने की संभावना जताई है.



मौसम विभाग (India Meteorological Department) के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से उत्तरी क्षेत्र के मैदानी इलाकों में बारिश हुई. जबकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कश्मीर घाटी के ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी (Snowfall) होने से तापमान लुढ़का है.



मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिन में मध्य एवं पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस गिरावट आने की संभावना है.

♦ Under the influence of strengthening of the easterly wave, isolated to scattered rain/thundershowers over Tamil Nadu, Puducherry & Karaikal, Kerala & Mahe and adj regions with possibility of isolated heavy falls over Tamil Nadu, Puducherry & Karaikal on 16th-17th Dec, 2020. pic.twitter.com/oahwfaYI36 — India Meteorological Department (@Indiametdept) December 13, 2020

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ी ठंड

दिल्ली और आस-पास के इलाकों में हल्की बारिश से अधिकतम तापमान सामान्य से कुछ नीचे चला गया है. जिसके साथ सर्दी बढ़ने का अहसास हो रहा है. वहीं, मौसम विभाग (IMD) के अनुसार सोमवार को कोहरे से कुछ राहत रहने के बाद अगले दो दिन में 'मध्यम से काफी घना कोहरा' छाए रहने का अनुमान है. बता दें कि दिल्ली में रविवार को न्यूनतम तापमान (Minimum Temperature) 11.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. जबकि सोमवार को हवा की दिशा उत्तरपश्चिम होने के साथ तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने का पूर्वानुमान है. वहीं, दिल्ली में हल्की बूंदाबांदी से प्रदूषण के स्तर में कुछ सुधार हुआ है. CPCB के अनुसार रविवार को राजधानी का औसतन एयर क्वॉलिटी इंडेक्स (AQI) 305 रहा.

Delhi: Smog shrouds parts of the national capital leading to decreased visibility; visuals from Akshardham and Delhi-Meerut Expressway pic.twitter.com/F6XheS6Jvd — ANI (@ANI) December 14, 2020

यूपी के मौसम का हाल

उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में बारिश से तापमान में गिरावट आई है. राज्य की राजधानी लखनऊ में न्यूतनम तापमान 11.6 डिग्री दर्ज किया गया जबकि इलाहाबाद में यह 15.4 डिग्री रहा.



महाराष्ट्र में कई स्थानों पर बारिश

Mumbai, Thane, Navi Mumbai, Palghar & Raigad received moderate rain during last 3-4 hours. Latest satellite image indicates cloudiness over North Konkan region. Light to moderate rain expected to continue for the next 3-4 hours: KS Hosalikar, DDG, IMD Mumbai pic.twitter.com/8pFhbkLvDK — ANI (@ANI) December 14, 2020

Rain lashes Mumbai city in Maharashtra; visuals from Eastern Expressway Highway in Vikhroli and Parel areas. pic.twitter.com/cGjPpvmZiI — ANI (@ANI) December 13, 2020

राजस्थान के तापमान में गिरावट

राजस्थान में रविवार को अधिकतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई. राज्य के उत्तर पश्चिम इलाकों गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और आस-पास के जिलों में घना कोहरा छाया रहा. चूरू में सबसे कम विजिबिलिटी 200 मीटर दर्ज की गई. वहीं, गंगानगर में विजिबिलिटी 500 मीटर दर्ज की गई. गंगानगर में अधिकतम तापमान 12.9 डिग्री और न्यूनतम 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.



शिमला में भी बर्फबारी, चारों तरफ बिछी सफेदी

हिमाचल प्रदेश के ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी हुई. मनाली में तापमान शून्य से नीचे रिकॉर्ड किया गया. शिमला के मौसम केंद्र के मुताबिक जनजातीय जिले लाहौल-स्पीति का कीलांग सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान शून्य के नीचे 10.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. जबकि डलहौजी और कुफरी में न्यूनतम तापमान 2.1 डिग्री सेल्सियस रहा.