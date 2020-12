Delhi Weather: शनिवार सुबह से ही दिल्‍ली और NCR इलाके में तेज गरज के साथ बारिश पड़नी शुरू हो गई है. मौसम विभाग पहले ही इसकी चेतावनी दे चुका था कि मौसम में शनिवार से बदलाव हो सकता है और दिल्‍ली समेत अन्‍य इलाकों में बारिश के आसार हैं. राजधानी इलाके में सुबह 7 बजे 17 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है और बारिश पड़ने के साथ तापमान में और गिरावट होगी.

मौसम विज्ञान विभाग ने यह भी जानकारी दी थी कि शनिवार और रविवार को दिल्‍ली में तेज बारिश के पूरे आसार हैं जिसके बाद इलाके में वायु की गुणवत्‍ता में भी सुधार होगा. बीते सप्‍ताह, दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) औसतन 362 रिकॉर्ड किया जा रहा है. जो बेहद खराब श्रेणी में आता है. IMD के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद बर्फ से ढके हिमालय से बर्फीली उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने से मैदानी इलाकों में तापमान में गिरावट आएगी.

12-12-2020; 0725 IST; Thunderstorm with light to moderate intensity rain would occur over many parts of South-Delhi, New Delhi, Lodi road, Central-Delhi, North-east Delhi, East-Delhi, Noida, Ghaziabad, Chapraula, Modinagar,