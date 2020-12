दिल्ली-राजस्थान में बारिश के आसार, पहाड़ों पर बर्फबारी, उत्तराखंड में जारी येलो अलर्ट

मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक उत्तर भारत को 11 दिसंबर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्रभावित करने वाला है. दक्षिण-पूर्वी और इससे सटे मध्य पूर्वी अरब सागर के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित होने से दक्षिण-पूर्वी राजस्थान तक एक ट्रफ रेखा बन गई है. इसके प्रभाव से विकसित हुआ चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र हरियाणा और आस-पास के भागों पर है.



मौसम विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली-एनसीआर, उत्तर-पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर-पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश (Moderate Rain) होने का अनुमान है.



हिमालय के क्षेत्र से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने की वजह से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इसके पड़ोसी शहरों में 11-12 दिसंबर को हल्की बारिश हो सकती है.

Dense fog shrouds Bihar's Muzaffarpur Today's minimum temperature is expected to be around 18 degrees Celcius, as per IMD pic.twitter.com/j3r2ajA5er



मौसम विभाग द्वारा मिली जानकारी के अनुसार जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से ताजा बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है. बर्फ से ढके पहाड़ी राज्यों में उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने से मैदानी इलाकों में तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है. मौसम विभाग ने सोमवार तक दिल्ली का न्यूनतम तापमान 8-9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की अनुमान लगाया है.



बता दें कि दिल्ली में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 10.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, अधिकतम तापमान करीब 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. इसके अलावा हल्की बारिश और हवा की गति तेज रहने के दिल्ली की हवा में प्रदूषण के स्तर में कुछ सुधार होने का अनुमान है. दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है.

Delhi's air quality remains in the 'very poor' category, as per System of Air Quality and Weather Forecasting And Research pic.twitter.com/GEdzHqzD0e