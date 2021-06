Weather Updates: उत्तर भारत में एक्टिव मॉनसून! मुंबई-बिहार में भारी बारिश का अलर्ट, जानें मौसम

Today Weather Forecast, Monsoon and Rain Updates: मॉनसून बंगाल की खाड़ी, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड होते हुए उत्तर भारत (North India) की ओर आगे बढ़ चुका है. उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जल्द ही दस्तक की उम्मीद है.

पंजाब, हरियाणा और यूपी में मॉनसूनी गतिविधियां देखने को मिल रही हैं. इन राज्यों के कई इलाकों में आंधी-बारिश का सिलसिला जारी है.

मौसम विभाग (IMD) ने उत्तर भारत (North India) में 13-14 जून के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है. ईस्टर्न यूपी के लिए ऑरेंज जबकि दिल्ली-एनसीआर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. पंजाब-हरियाणा, दिल्ली समेत उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में 14-15 जून को मॉनसून (Monsoon) के पहुंचने का अनुमान है.

13/06/2021: 06:30 IST; Thunderstorm with light to moderate intensity rain and gusty winds with speed of 30-40 Km/h would occur over and adjoining areas of Yamunanagar, Kurukshetra, Kaithal, Karnal, Panipat, Gannaur, Fatehabad, Barwala, Narwana, Rajaund, Assandh,