Mumbai Weather: बारिश से बेहाल मुंबई, अंधेरी सबवे में भरा पानी, मौसम विभाग का अलर्ट जारी

Mumbai weather Forecast Today, Rain Latest Updates: मुंबई में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की दस्तक के बाद से ही लगातार बारिश का सिलसिला जारी है. तेज बारिश के चलते अंधेरी सबवे में पानी भर गया है. कुर्ला, सांताक्रुज, अंधेरी सहित कई इलाकों में भारी बारिश के चलते जलभराव (Waterlogging) से स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. मुंबई में हर साल ही मॉनसून की बारिश ऐसी मुसीबत बनती है कि कुछ ही घंटे में चमक दमक वाला शहर अस्त-व्यस्त हो जाता है.

मुंबई में थोड़ी सी बारिश से ही सड़कों पर जलभराव होने के साथ घरों में पानी घुसने लगता है. हर मॉनसून में मुंबईवाले इसी मुसीबत से लड़ते हैं. बता दें कि मुंबई में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के बुधवार को दस्तक दी है. जिसके बाद से ही बारिश हो रही है. इस बीच मौसम विभाग ने 13-14 जून को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

मौसम विभाग ने जारी किया तेज बारिश का अलर्ट

मुंबई और आस-पास के इलाकों में मौसम विभाग ने बहुत तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है. मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने महाराष्ट्र के रत्नागिरि और रायगढ़ जिलों में 13 जून के लिए भारी बारिश का 'रेड अलर्ट' जारी किया है. आईएमडी ने कहा कि मुंबई और पड़ोसी ठाणे के कुछ स्थानों में शनिवार को भी भारी बारिश हो सकती है.

Maharashtra: Rain continues to lash Mumbai; visuals from Western Express Highway at Vile Parle



Regional Meteorological Center, Mumbai says 'moderate to heavy' rainfall is likely to occur in Mumbai & suburbs with 'possibility of very heavy rainfall at a few places' during 48 hrs pic.twitter.com/jmlLUsYctM