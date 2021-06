Monsoon Updates: बिहार-झारखंड में मॉनसून की एंट्री, यूपी में प्री मॉनसून बारिश, जानें दिल्ली का मौसम

Monsoon Latest Updates: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है. इसके अगले तीन से चार दिन में ओडिशा, झारखंड और उत्तर छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ने की संभावना है. IMD के अनुसार अनुकूल मौसमी परिस्थितियों की वजह से दक्षिण पश्चिमी मॉनसून के अगले 4-5 दिन में दक्षिण राजस्थान और गुजरात के कच्छ क्षेत्र को छोड़कर पूरे देश में छाने की उम्मीद है.

मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून (Monsoon) अच्छी गति से आगे बढ़ रहा है. अगले दो दिन में पश्चिम बंगाल और झारखंड के सभी इलाकों तक मॉनसून पहुंच जाएगा. बिहार और झारखंड में आज (12 जून) को मॉनसून दस्तक देगा. मौसम विभाग के मुताबिक, बिहार में मॉनसून पूर्णिया के रास्ते प्रवेश करेगा. जिसकी संभावित तारीख 13 जून थी लेकिन तय समय से एक दिन पहले यानी 12 जून को ही पहुंचने की उम्मीद है.

बिहार में 3 दिन बारिश का अलर्ट

बिहार के कई जिलों में तेज बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने अगले तीन दिन यानी 15 जून तक जोरदार बारिश का पूर्वानुमान जताया है. बता दें कि मॉनसून की एंट्री से पहले ही बिहार के अलग-अलग इलाकों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई है. मौसम विभाग ने सोमवार तक तीन दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.

Bihar: Rain lashes parts of Patna city.



India Meteorological Department (IMD) has predicted thunderstorm with rain in the city for the next 3 days pic.twitter.com/Q5F3wxP4v9