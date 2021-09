Today Weather Forecast: उत्तराखंड में भारी बारिश से भूस्खलन, नेशनल हाईवे ठप, इन राज्यों में मौसम विभाग का अलर्ट

IMD Weather Latest Updates: मॉनसून की अक्षीय रेखा अनूपगढ़, हिसार, मेरठ, हरदोई, वाराणसी, जमशेदपुर, बालासोर और फिर पूर्व दक्षिण की ओर बढ़ते हुए उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी की तरफ जा रही है. कम दबाव पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी, दक्षिण ओडिशा के आस-पास के हिस्सों और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश पर बना हुआ है. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक मॉनसूनी गतिविधियों के कारण देश के कई राज्यों में हल्की से मध्यम तो कुछ स्थानों पर भारी बारिश का सिलसिला जारी है.

उत्तराखंड में बारिश का कहर

रुद्रप्रयाग में देर रात से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है. इस दौरान बद्रीनाथ हाईवे पर जगह-जगह से भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आई हैं. जिसके बाद हाईवे पर आवाजाही को बंद कर दिया गया है. वहीं, चमोली में भी बारिश का कहर जारी है. नदी-नाले पूरी तरह से उफान पर है. राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर नदी का पानी बहने के कारण एहतियातन NH 58 को पूरी तरह से बंद करना पड़ा. इस बीच ऋषिकेश और देहरादून जाने वाले कई मुसाफिर चमोली में ही फंसे हुए हैं. वहीं, मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक राज्य में अभी बारिश का सिलसिला जारी रहने की उम्मीद है.

दिल्ली के मौसम का हाल

राष्ट्रीय राजधानी में आज यानी मंगलवार को हल्की बारिश होने की संभावना है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार दिल्ली में न्यूनतम तापमान (Minimum Temperature) 28 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम पारा (Maximum Temperature) 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. वहीं, 11 सितंबर तक बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

उत्तर प्रदेश के इन शहरों में बारिश की संभावना

मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश के शामली, कांधला, खतोली, बागपत (यूपी), करनाल, सोनीपत, बरवाला, कैथल, कुरुक्षेत्र, नरवाना (हरियाणा) के आसपास के इलाकों में हल्की और मध्यम बारिश हो सकती है.

07-09-2021; 1000 IST; Thunderstorm with light to moderate intensity rain would occur over and adjoining areas of Shamli, Kandhla, Khatoli, Bagpat(U.P.), Karnal, Sonipat, Barwala, Kaithal, Kurukshetra, Narwana (Haryana) during next 2 hours. pic.twitter.com/b2Eh9x6LYS