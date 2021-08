Weather Today: दिल्ली में आज भी बारिश की संभावना, राजस्थान-मध्य प्रदेश में बाढ़ से बुरा हाल, जानें मौसम

Today Weather Forecast Latest Updates: उत्तर भारत के राज्यों में मॉनसून की बारिश का सिलसिला अभी जारी रहेगा. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक देश के उत्तरी भागों के मैदानी इलाकों में अगस्त-सितंबर के दौरान सामान्य से अधिक बारिश होने का पूर्वानुमान है.

मौसम विभाग (IMD) ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश के हिस्सों में आज यानी 03 अगस्त के लिए बारिश को लेकर अलर्ट (Rain Alert) जारी किया है. मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के अनुसार मॉनसून (Monsoon) की ट्रफ रेखा राजस्थान से होते हुए बंगाल की तरफ जा रही है, जिससे कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां जारी हैं.

•Scattered rainfall with isolated heavy rainfall also very likely over West Rajasthan on 03rd August. •Current spell of scattered to fairly widespread rainfall activity very likely to continue over rest parts of North India

दिल्ली में आज भी बारिश की संभावना

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज (मंगलवार) यानी 03 अगस्त को भी बारिश होने का अनुमान है. IMD ने दिल्ली में कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है. दिल्ली में बादलों की आवाजाही के बीच मौसम सुहावना बना रहेगा. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे जबकि कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है.



मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में 03 अगस्त को न्यूनतम तापमान (Minimum Temperature) 26 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान (Maximum Temperature) 33 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है. वहीं, पूर्वानुमान के मुताबिक 07 अगस्त तक बारिश का रुक-रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा.

Flood in Rajasthan: राजस्थान के कई इलाकों में बाढ़

पानी की कमी की मार से अक्सर कराहते राजस्थान को इस बार बरसात के पानी ने मारा है, आलम ये है कि राजस्थान के कई शहरों में बेहिसाब बरसात के बाद बाढ़ जैसा मंजर है. इस बीच मौसम विभाग (IMD) ने अभी बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना जताई है.

Isolated heavy to very heavy falls with isolated extremely heavy rainfall very likely to continue over East Rajasthan and West MP today, the 03rd August, with reduction thereafter. It is likely to be isolated heavy to very heavy over these areas on 04th & 05th August.