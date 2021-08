Today weather: यूपी-राजस्थान में बारिश का अलर्ट, बंगाल में बाढ़ से बुरा हाल, जानें दिल्ली का मौसम

Weather Today Updates: मॉनसून के मौसम में देश के कई राज्य बारिश और बाढ़ से बेहाल हैं. राजस्थान के कुछ इलाकों में भारी बारिश (Heavy Rain) के बाद निचले भागों में जलभराव से बाढ़ (Flood) जैसी स्थिति बन गई है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें आज (सोमवार) यानी 02 अगस्त को बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया गया है.

वहीं, मौसम विभाग के मुताबिक आज उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा में बारिश होने की संभावना है. IMD ने अगले कुछ घंटों में मोदीनगर, गाजियाबाद, गढ़मुक्तेश्वर, अमरोहा, हापुड़, स्याना, महावा, राजगढ़, दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम, रेवाड़ी, जींद, ग्रेटर नोएडा, नोएडा, दादरी, मेरठ और आस-पास के इलाकों में गरज के साथ हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश होने का अनुमान लगाया है.

दिल्ली के मौसम का हाल

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज (सोमवार) बादलों की आवाजाही के बीच मौसम सुहावना रहने का अनुमान है. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे जबकि कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में 02 अगस्त को न्यूनतम तापमान (Minimum Temperature) 25 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान (Maximum Temperature) 29 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है.

मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के अनुसार, दक्षिण-पूर्वी उत्तर प्रदेश पर एक गहरा कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है. मॉनसून की ट्रफ रेखा राजस्थान के गंगानगर, दक्षिण हरियाणा होते हुए उत्तर पश्चिम बंगाल की ओर जा रही है. जिससे उत्तर भारत से लेकर दक्षिण के राज्यों में भी बारिश की गतिविधियां जारी हैं.

Rajasthan: Rainwater inundated streets, entered houses in several residential colonies in Bhilwara following incessant rain on Sunday



"We've handed over several memoranda to civic officials for proper drainage but to no avail," said a local in Vijay Singh Pathik Nagar area pic.twitter.com/2UzBeHrEmN