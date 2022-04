Heat Wave: अभी तो कुछ भी नहीं है, 50 डिग्री पहुंच सकता है तापमान, गर्मी को लेकर डरा रही मौसम विभाग की ये भविष्यवाणी

Weather Update: पिछले कई दिनों से भारत के कई राज्यों भीषण गर्मी का कहर झेल रहे हैं. यूपी, दिल्ली, बिहार, हरियाणा, राजस्थान समेत विभिन्न राज्यों में तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है. इस बीच, मौसम विभाग (IMD) ने एक ऐसी भविष्यवाणी कर दी है, जिसे सुनकर आप भयभीत हो सकते हैं. दरअसल, मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि इस बार अधिकतम तापमान 50 डिग्री सेल्सियस को छू सकता है.

IMD ने बताया है कि मौसम विज्ञान की नजर से 50 डिग्री सेल्सियस संभव है. चूंकि, मई का महीना सबसे गर्म महीना होता है, इसलिए पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस को भी छू सकता है. हालांकि, ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड नहीं है. अधिकतम तापमान 52.6 डिग्री सेल्सियस तक जा चुका है.

अभी जारी रहेगा गर्मी का सितम, लेकिन एक गुड न्यूज भी

मौसम विभाग ने बताया है कि अभी विभिन्न राज्यों में गर्मी का सितम जारी रहने वाला है. जल्द राहत मिलने की उम्मीद नहीं हैं. लेकिन साथ ही एक गुड न्यूज भी है. दरअसल, इस बार बारिश की स्थिति में थोड़ा सुधार आने के आसार हैं. अभी तक देशभर में मार्च से अब तक सामान्य से 32 फीसदी कम बारिश हुई है. मई के महीने में इस बार 109 फीसदी बारिश यानी सामान्य से अधिक होने की संभावना है. वेस्ट, सेंट्रल, नॉर्थवेस्ट में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहेगा. इसके अतिरिक्त न्यूनतम तापमान भी नॉर्थवेस्ट, सेंट्रल, ईस्ट में सामान्य से अधिक रहने वाला है.

i) Heat wave conditions to continue over Northwest & Central India till 02nd May and over East India till 30th April and abate thereafter.

• pic.twitter.com/5gBVQfPj2d