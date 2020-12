1971 युद्ध: 13 दिनों में PAK का गुरूर हुआ चूर, जब किया सरेंडर तो नियाजी के आंखों में थे आंसू

16 दिसंबर 1971 वो तारीख है जब भारतीय सेना ने अपनी वीरता से दुनिया का नक्शा बदल दिया. इस तारीख को पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल एएके नियाजी ने भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने सरेंडर किया था.

पाकिस्तान को इस लड़ाई में ऐसी मात मिली थी कि जनरल नियाजी की अगुवाई में ढाका स्टेडियम में करीब 93 हजार पाकिस्तानी सैनिकों को घुटने टेकने पड़ गए थे. हालांकि, भारत ने दया दिखाते हुए 1972 के शिमला समझौते के तहत इन सैनिकों को छोड़ दिया था. यानी जंग जीतने के बाद भी भारत संयम दिखाता रहा.

पुरानी थी बांग्लाभाषी पूर्वी पाकिस्तान और उर्दूभाषी पश्चिमी पाकिस्तान की टकराहट

यूं तो बांग्लाभाषी बहुल पूर्वी पाकिस्तान और उर्दूभाषी बहुल पश्चिमी पाकिस्तान के बीच कई सालों से संघर्ष चल रहा था लेकिन जंग की असल जमीन 1970 में हुए आम चुनाव में तैयार हुई.

चुनाव में मुजीबुर्रहमान की पार्टी आवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान की 169 में से 167 सीटें हासिल कर लीं. लेकिन नेशनल असेंबली में आवामी लीग को बहुमत के बावजूद पाकिस्तान ने मुजीबुर्रहमान को सत्ता नहीं सौंपी. नतीजतन पूर्वी पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर बगावत शुरू हो गई.

पूर्वी पाकिस्तान में बगावत को दबाने के लिए पाकिस्तान ने जनरल टिक्का खान को लगाया. जनरल टिक्का खान को उसकी बर्बरता की वजह से पूर्वी पाकिस्तान के लोग कसाई कहते थे.

जनरल टिक्का खान की अगुवाई में पाकिस्तान की सेना ने बर्बरता की हदें पार कर दीं. बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की गईं. लाखों लोगों को मार डाला गया. अकेले चटगांव में एक लाख से ज्यादा लोग मारे गए. पाक फौज के जुल्मों से बचने के लिए लाखों शरणार्थियों ने भारत की तरफ रुख करना शुरू कर दिया.

सीमा पर हालात लगातार विकट हो रहे थे. पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान का झगड़ा भारत को प्रभावित कर रहा था, लिहाजा भारत आंखें मूंदकर नहीं बैठ सकता था.

भारत बांग्लादेशी शरणार्थियों को शरण देने पर मजबूर हो गया. पड़ोस में बन रहे हालात से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा चिंतित थीं लेकिन वो अभूतपूर्व संयम भी दिखा रही थीं. इंदिरा गांधी से जब पूछा गया था कि क्या भारत पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि भारत हमेशा से शांति का समर्थक रहा है. इसके बाद उनसे यह भी पूछा गया था कि क्या पाकिस्तान से युद्ध की संभावनाएं हैं. इस पर इंदिरा ने कहा था कि भारत हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि शांति से समाधान निकाल लिया जाए.

सहनशीलता, क्षमा, दया को तभी पूजता जग है।

