वंदे भारत स्लीपर का जलवा... पहले ही दिन कुछ ही घंटों में बिक गए सारे टिकट

देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को लेकर यात्रियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. गुवाहाटी के कामाख्या और कोलकाता के हावड़ा स्टेशन के बीच चलने वाली इस ट्रेन की पहली कमर्शियल यात्रा के लिए बुकिंग खुलते ही कुछ ही घंटों में सभी सीटें फुल हो गईं.

वंदे भारत स्लीपर के लिए यात्रियों में जबरदस्त उत्साह (File Photo: ITG)
देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की पहली कमर्शियल यात्रा के लिए सभी टिकट मंगलवार को बुकिंग शुरू होने के कुछ ही घंटों के अंदर बिक गए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जनवरी को मालदा टाउन से इस आधुनिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था. यह प्रीमियम ट्रेन असम के कामाख्या (गुवाहाटी) और पश्चिम बंगाल के हावड़ा स्टेशन के बीच चलेगी. 

ट्रेन की पहली आधिकारिक कमर्शियल दौड़ गुरुवार को निर्धारित की गई है. भारतीय रेलवे के मुताबिक, यात्री आधुनिक सुविधाओं और प्रीमियम कनेक्टिविटी पर पूरा भरोसा जता रहे हैं. यह ट्रेन हफ्ते में छह दिन संचालित होगी और दोनों दिशाओं से गंतव्य तक पहुंचने में 14 घंटे का वक्त लेगी. 

इस नई सेवा के शुरू होने से इन दोनों शहरों के बीच रेलवे यात्रा का वक्त तीन घंटे से ज्यादा कम हो जाएगा. यात्रियों के उत्साह ने इस क्षेत्र के लिए प्रीमियम रेल कनेक्टिविटी का एक नया अध्याय लिख दिया है.

हावड़ा-कामाख्या के बीच रफ्तार का नया दौर

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के शुरू होने से पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल के बीच का सफर अब और भी आरामदायक और तेज हो गया है. यह ट्रेन हावड़ा और कामाख्या के बीच की दूरी को तय करने में मौजूदा ट्रेनों की तुलना में तीन घंटे कम वक्त लेगी. यात्रियों को दी जाने वाली आधुनिक सुविधाओं और तेज रफ्तार के कारण ही बुकिंग खुलते ही टिकटों की भारी मांग देखी गई.

यह भी पढ़ें: वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में पहले ही दिन लोगों ने कर दी ऐसी हरकतें, रेलवे को कहनी पड़ी ये बात

यात्रियों का भरोसा और आधुनिक रेलवे

रेलवे द्वारा जारी बयान में कहा गया कि कुछ ही घंटों में ट्रेन का पूरी तरह बुक हो जाना आधुनिक सेवाओं के प्रति जनता के विश्वास का प्रमाण है. 14 घंटे का यह सफर यात्रियों को थकान मुक्त अनुभव देने के लिए डिजाइन किया गया है. गुरुवार को होने वाली पहली कमर्शियल रन को लेकर रेलवे और यात्रियों दोनों में काफी रोमांच बना हुआ है.

