रीढ़ और दिमाग में चोट, शरीर का दाहिना हिस्सा हो चुका था सुन्न... त्रिपुरा स्टूडेंट की आई मेडिकल रिपोर्ट

देहरादून में 24 वर्षीय त्रिपुरा छात्र एंजल चाकमा पर हुए हिंसक हमले में उसकी मौत हो गई. उसे 17 दिन तक ग्राफिक एरा अस्पताल में इलाज के बावजूद बचाया नहीं जा सका. हमले के दौरान जातीय अपमान और विवाद हुआ था. पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक फरार है और उसके पकड़ने पर 25,000 रुपये का इनाम रखा गया है.

त्रिपुरा के छात्र पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था. (Image: PTI)
देहरादून में 24 वर्षीय त्रिपुरा छात्र एंजल चाकमा पर 9 दिसंबर को हुए हमले में उसकी मौत ने लोगों को शोक में डाल दिया है. ग्राफिक एरा अस्पताल की रिपोर्ट में बताया गया कि एंजल के शरीर पर गंभीर चोटें आई थीं. उसकी मेडिकल रिपोर्ट सामने आई जिससे पता चला कि उसकी पीठ और सिर पर घाव थे, पैरों और शरीर का दाहिना हिस्सा काम नहीं कर रहा था. रिपोर्ट के मुताबिक, त्रिपुरा छात्र की रीढ़ की हड्डी और दिमाग में भी चोटें आई थीं.

घटना एक रोडसाइड कैन्टीन में हुई. वहां एंजल और उसके भाई माइकल चाकमा पर नशे में धुत कुछ लोग जातीय अपमान करने लगे. जब भाइयों ने विरोध किया, तो झगड़ा शुरू हो गया. इस दौरान एंजल पर धारदार हथियार और कड़ा से हमला किया गया. वह गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर ही गिर पड़ा. उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 17 दिन इलाज के बाद 26 दिसंबर को उसकी मौत हो गई.

यह भी पढ़ें: देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की हत्या... 5 आरोपी गिरफ्तार, एक नेपाल भागा, CM पुष्कर सिंह धामी सख्त

एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि आरोपी नशे में थे और घटना कुछ ही मिनटों में नियंत्रण से बाहर हो गई. पुलिस ने FIR दर्ज कर विशेष टीम बनाई.

पुलिस ने पांच आरोपियों को किया अरेस्ट

अब तक पांच लोग गिरफ्तार किए गए हैं. इनमें अवनीश नेगी, शौर्य राजपूत, सुरज खवास, सुमित और आयुष बरोनी शामिल हैं. एक आरोपी नेपाल की ओर भाग गया है. पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 25,000 रुपये का इनाम रखा है और उसे पकड़ने के लिए टीम भेजी गई है.

उत्तराखंड सीएम ने जताया दुख

उत्तराखंड सरकार ने घटना पर चिंता जताई है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे "पूरी तरह अस्वीकार्य" बताया और कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें: देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की हत्या पर बिफरे CM पुष्कर सिंह धामी, अफसरों को दे दिया अल्टीमेटम

पुलिस ने मामले में अब हत्या का आरोप भी जोड़ा है. जांच अभी जारी है. इस घटना ने राज्य में सुरक्षा और जातीय संवेदनशीलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं. प्रशासन और पुलिस दोनों इस मामले में जल्दी न्याय दिलाने के लिए काम कर रहे हैं.

---- समाप्त ----
