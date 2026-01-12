scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

यूपी: आवारा कुत्तों ने 9 साल की बच्ची को नोच-नोचकर मार डाला, हाथ काटकर ले गए

यूपी के संभल में आवार कुत्तों के झुंड ने 9 साल की बच्ची पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. कुत्ते अपने साथ बच्ची का एक हाथ काटकर ले गए.

Advertisement
X
यूपी के संभल में आवारा कुत्तों का आंतक (Photo: Reuters)
यूपी के संभल में आवारा कुत्तों का आंतक (Photo: Reuters)

उत्तर प्रदेश के संभल में मां और दादी के साथ चारा लेने जा रही मासूम बच्ची पर आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया. आवारा कुत्तों ने मासूम बच्ची को नोच-नोचकर मार डाला. बच्ची की चीख-पुकार सुनाई देने पर परिजन जब तक मौके पर पहुंचे तब तक आवारा कुत्तों ने मासूम बच्ची के हाथ को काटकर अलग कर दिया. बमुश्किल परिजनों ने आवारा कुत्तों के झुंड से बच्ची को बचाया लेकिन तब तक मासूम बच्ची की मौत हो चुकी थी. परिजन आनन फानन में अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन डॉक्टर ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया.

मामला संभल जिले के हजरतनगर गढ़ी थाना इलाके के पोटा गांव का है. यहां रहने वाले विनोद की 9 साल की बेटी रिया गौतम अपनी मां और दादी के साथ खेत से चारा लेने गई थी. बच्ची की मां और दादी चारा इकट्ठा करने लगी जबकि बच्ची इधर-उधर घूम रही थी. इसी बीच आवारा कुत्तों के झुंड ने बच्ची को अकेला देखकर हमला कर दिया. 

हाथ काटकर ले गए थे कुत्ते

सम्बंधित ख़बरें

शनिवार शाम घर से निकला था युवक (Photo: Screengrab)
औरैया में नहर किनारे संदिग्ध हालात में युवक का शव बरामद, इलाके में मचा हड़कंप
चोरी ने मंदिर में की चोरी, जाते हुए माफी मांगता आया नजर, Video Viral
इटावा में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत. (Photo: Representational )
UP: एटा में 2 बाइकों की आमने-सामने की भिड़ंत, 3 की मौत और एक घायल
इक़बाल अंसारी ने कहा कि चंद लोगों की हरकत से हिंदू-मुस्लिम माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही (Photo: ITG/Maneesh Agnihotri/PTI)
राम मंदिर में नमाज़ पढ़ने की कोशिश पर क्या बोले बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार?
गर्लफ्रेंड की शादी तय हो गई तो कर दी हत्या. (Photo: Screengrab)
प्रेमिका की शादी तय हो गई, प्रेमी को पता चला तो बौखला गया, कर दी हत्या

बच्ची ने शोर मचाया तो परिजन दौड़कर मौके पर पहुंचे लेकिन तब तक आवारा कुत्तों के झुंड ने बच्ची को बुरी तरह नोच डाला था और बच्ची का हाथ काटकर अलग कर दिया था. इसके बाद ग्रामीणों और परिजनों ने आवारा कुत्तों के झुंड से मासूम बच्ची को बमुश्किल छुड़ाया है लेकिन आवारा कुत्ते मासूम बच्ची का हाथ लेकर भाग गए. 

Advertisement

आवारा कुत्तों के हमले में मासूम बच्ची की मौत की जानकारी मिलने पर हजरतनगर गढ़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई. इसके बाद पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. 

6 महीने से आवारा कुत्तों का आतंक जारी

मृतक रिया के चचेरे भाई तरुण का कहना है कि मेरी बहन अपनी मां के साथ खेत पर गई थी तभी वहां शमशान के पास 15 से 20 आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया और उसकी एक बांह काटकर ले गए. कुत्तों ने उसकी मां पर भी हमला किया था लेकिन गांव के लोगों ने किसी तरह बचा लिया.

उन्होंने बताया कि 6 महीने से इसी तरह कुत्तों का आतंक मचा हुआ है और पहले भी कई लोगों पर ये कुत्ते हमला कर चुके हैं. हम लोगों ने कई बार शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं है.

वहीं, एएसपी आलोक भाटी ने बताया कि आवारा कुत्तों के हमले में बच्ची की मौत की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई थी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    Advertisement