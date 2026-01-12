यूपी: आवारा कुत्तों ने 9 साल की बच्ची को नोच-नोचकर मार डाला, हाथ काटकर ले गए

उत्तर प्रदेश के संभल में मां और दादी के साथ चारा लेने जा रही मासूम बच्ची पर आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया. आवारा कुत्तों ने मासूम बच्ची को नोच-नोचकर मार डाला. बच्ची की चीख-पुकार सुनाई देने पर परिजन जब तक मौके पर पहुंचे तब तक आवारा कुत्तों ने मासूम बच्ची के हाथ को काटकर अलग कर दिया. बमुश्किल परिजनों ने आवारा कुत्तों के झुंड से बच्ची को बचाया लेकिन तब तक मासूम बच्ची की मौत हो चुकी थी. परिजन आनन फानन में अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन डॉक्टर ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया.

मामला संभल जिले के हजरतनगर गढ़ी थाना इलाके के पोटा गांव का है. यहां रहने वाले विनोद की 9 साल की बेटी रिया गौतम अपनी मां और दादी के साथ खेत से चारा लेने गई थी. बच्ची की मां और दादी चारा इकट्ठा करने लगी जबकि बच्ची इधर-उधर घूम रही थी. इसी बीच आवारा कुत्तों के झुंड ने बच्ची को अकेला देखकर हमला कर दिया.

हाथ काटकर ले गए थे कुत्ते

बच्ची ने शोर मचाया तो परिजन दौड़कर मौके पर पहुंचे लेकिन तब तक आवारा कुत्तों के झुंड ने बच्ची को बुरी तरह नोच डाला था और बच्ची का हाथ काटकर अलग कर दिया था. इसके बाद ग्रामीणों और परिजनों ने आवारा कुत्तों के झुंड से मासूम बच्ची को बमुश्किल छुड़ाया है लेकिन आवारा कुत्ते मासूम बच्ची का हाथ लेकर भाग गए.

आवारा कुत्तों के हमले में मासूम बच्ची की मौत की जानकारी मिलने पर हजरतनगर गढ़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई. इसके बाद पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

6 महीने से आवारा कुत्तों का आतंक जारी

मृतक रिया के चचेरे भाई तरुण का कहना है कि मेरी बहन अपनी मां के साथ खेत पर गई थी तभी वहां शमशान के पास 15 से 20 आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया और उसकी एक बांह काटकर ले गए. कुत्तों ने उसकी मां पर भी हमला किया था लेकिन गांव के लोगों ने किसी तरह बचा लिया.

उन्होंने बताया कि 6 महीने से इसी तरह कुत्तों का आतंक मचा हुआ है और पहले भी कई लोगों पर ये कुत्ते हमला कर चुके हैं. हम लोगों ने कई बार शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं है.

वहीं, एएसपी आलोक भाटी ने बताया कि आवारा कुत्तों के हमले में बच्ची की मौत की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई थी.

