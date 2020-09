प्रणब मुखर्जी के निधन पर विश्व बिरादरी में शोक, जो बिडेन, पुतिन, शेख हसीना ने किया याद

पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बिडेन ने शोक जताया है. बिडेन ने कहा है कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी एक समर्पित लोक सेवक थे.

अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जोय बिडेन ने कहा कि प्रणब इस बात में गहराई से यकीन करते थे कि दोनों देश मिलकर ही दुनिया की चुनौतियों को सुलझा सकते हैं. बिडेन ने कहा है कि मैं और जिल उनके निधन की सूचना से बेहद दुखी हैं. इस मुश्किल वक्त में हमारी प्रार्थनाएं उनके परिवार के लिए हैं.

रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन ने भी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की मृत्यु पर अपने संदेश भेजा है. पुतिन ने अपने संदेश में कहा है कि जब प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति थे और दूसरे पदों पर थे तो उच्च स्तर की अंतरराष्ट्रीय ख्याति अर्जित की थी और अपने समकक्षों के बीच लोकप्रिय रहे. पुतिन ने कहा है कि रूस के सच्चे मित्र के रूप में प्रणब ने दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधारने में व्यक्तिगत योगदान दिया.

President Shri Pranab Mukherjee was a devout public servant who believed deeply in the importance of our two nations tackling global challenges together. Jill and I are saddened to hear of his passing — our prayers go out to his loved ones and the Indian people. pic.twitter.com/SJfaDEKjGi