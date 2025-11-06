यूपी में सड़कों पर मौत का तांडव... 24 घंटों में 26 की मौत, 12 से ज्यादा घायल

पिछले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सड़क दुर्घटनाओं में कम से कम 26 लोगों की मौत हो गई और 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए. पुलिस अधिकारियों ने बुधवार को ये जानकारी दी है. पुलिस ने बताया कि पीड़ितों में तीर्थयात्री और दैनिक यात्री शामिल है. इन दुर्घटनाओं की मुख्य वजह कोहरा, तेज रफ्तार और चालक की लापरवाही बताई जा रही है.



पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, बुधवार को हुई दुर्घटनाओं में बहराइच, कानपुर, प्रतापगढ़, एटा, बलिया और चंदौली समेत विभिन्न जिलों में 12 लोगों की जान चली गई, जबकि मंगलवार देर रात उन्नाव, जौनपुर, सहारनपुर, भदोही, हमीरपुर और इटावा में 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई.

एक ही परिवार के चार सदस्यों काी मौत



पुलिस ने बताया कि बहराइच में बुधवार सुबह घने कोहरे के बीच बहराइच-लखनऊ राजमार्ग पर बजरी से लदे ट्रक से मोटरसाइकिल की टक्कर हो जाने से एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गई, जिसमें एक तीन साल का बच्चा भी शामिल है. ये परिवार बाराबंकी में कार्तिक पूर्णिमा मेले में भाग लेने जा रहा था.

कानपुर में पलटा ई-रिक्शा



कानपुर के कल्याणपुर क्षेत्र में नवशील धाम चौकी के पास सुबह करीब 5 बजे एक ई-रिक्शा पलटकर नाले में गिर गया, जिससे समता (32) और सुधीर उर्फ गोलू (20) नामक दो श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए. श्रद्धालु कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए बिठूर जा रहे थे.



कोतवाली देहात एसएचओ पुष्पराज सिंह ने बताया कि प्रतापगढ़ में बुधवार तड़के प्रयागराज-अयोध्या राजमार्ग पर एक निर्माणाधीन ओवरब्रिज के पास अज्ञात वाहन ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे दो भाइयों महेंद्र (35) और मिथलेश विश्वकर्मा (18) की मौत हो गई.

सकरौली पुलिस थाने की एसएचओ सीमा त्रिपाठी के अनुसार, एटा में बुधवार सुबह मुरसमा गांव के पास एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 45 वर्षीय मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति राम सिंह लोधी की मौत हो गई.



पुलिस ने बताया कि बुधवार शाम करीब चार बजे देवरिया के सुरौली क्षेत्र में तिवारी पेट्रोल पंप के पास एक तेज रफ्तार चार पहिया वाहन ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे 43 वर्षीय शिवशंकर नामक व्यक्ति की मौत हो गई और उनका 23 वर्षीय बेटा संजीव गौतम गंभीर रूप से घायल हो गया.



सुरौली के एसएचओ त्रिवेंद्र कुमार मौर्य ने कहा, 'अज्ञात वाहन का पता लगाया जा रहा है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.'

बलिया में सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी की मौत



पुलिस ने बताया कि बुधवार सुबह बलिया में ई-रिक्शा की चपेट में आने से सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी राम सुरेश सिंह (72) की मौत हो गई, जबकि सिकंदरपुर के पास ट्रक की चपेट में आने से मंगलवार देर रात एक अन्य बुजुर्ग दुखती राजभर (80) की मौत हो गई.

मोटरसाइकिल-पिकअप में टक्कर



पुलिस ने बताया कि चंदौली में बुधवार शाम विशुनपुरा गांव के पास एक पिकअप वाहन से मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई, जिसमें 22 वर्षीय आजाद कुमार सक्सेना नामक युवक की मौत हो गई तथा एक अन्य घायल हो गया.

अयोध्या में एक व्यक्ति की मौत



पुलिस के अनुसार, बुधवार को अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में अयोध्या में एक व्यक्ति की मौत हो गई तथा छह अन्य घायल हो गए. मंगलवार रात उन्नाव में तीन भाइयों, सचिन (20), छोटू (18) और अरुण (26) की उस समय मौत हो गई जब उनकी मोटरसाइकिल उन्नाव-रायबरेली हाईवे पर खाद ले जा रहे एक पिकअप ट्रक से आमने-सामने टकरा गई. ये भाई-बहन कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए जा रहे थे.



वहीं, जौनपुर में मंगलवार देर रात वाराणसी-लखनऊ हाईवे पर महरूपुर गांव के पास एक डीसीएम ट्रक के एक अन्य ट्रक से टकरा जाने से एक डीसीएम ट्रक चालक और क्लीनर समेत दो लोगों की मौत हो गई. पुलिस को शक है कि डीसीएम चालक की झपकी के कारण ये हादसा हुआ है.

सहारनपुर में तीन की मौत



पुलिस ने बताया कि सहारनपुर में, देहात कोतवाली क्षेत्र के खुबनपुर गांव में मंगलवार देर रात एक ट्रैक्टर पलटने से विशम्भर सिंह (70), करण (40) और अपिन (25) नामक तीन लोगों की मौत हो गई. उसी रात एक अन्य घटना में, नकुड़ थाना क्षेत्र के नसरुल्लागंज रोड पर एक ई-रिक्शा की चपेट में आने से रवींद्र (38) की मोटरसाइकिल की मौत हो गई.

भदोही में दो युवक की मौत



पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि भदोही में 20 वर्षीय सनी यादव और अजय यादव नामक दो युवकों की मंगलवार देर रात कोथरा ओवरब्रिज के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर एक तेज रफ्तार एसयूवी ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.



हमीरपुर में 30 वर्षीय अमित दुबे की मंगलवार देर रात मौत हो गई, जब एनएच-34 पर मकरांव गांव के पास एक अज्ञात वाहन ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी.



एसएचओ उमेश सिंह ने बताया कि पुलिस वाहन का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है.

ओवरस्पीडिंग और झपकी का कहर



पुलिस ने बताया कि इटावा में मंगलवार रात बिजौली गांव के पास रोडवेज बस से बाइक की टक्कर हो जाने से शिवशंकर (30) नामक व्यक्ति की मौत हो गई और उसका भतीजा घायल हो गया.



अधिकारियों ने बताया कि अधिकांश दुर्घटनाएं या तो तेज रफ्तार, कम विजिबिलिटी या चालकों की लापरवाही के कारण हुईं, जिनमें से कई दुर्घटनाएं तीर्थयात्रा पर गए लोगों के कारण हुईं.

