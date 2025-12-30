'सबूत जाने बिना लोग फैसला कर रहे हैं...', कुलदीप सेंगर की बेटी का छलका दर्द, पीड़िता के दावों पर उठाए सवाल

उन्नाव रेप कांड में सजा काट रहे पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ऐश्वर्या सेंगर ने 'आजतक' से बात करते हुए अपना पक्ष रखा. उन्होंने इस मामले को लेकर न्याय प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं. ऐश्वर्या का कहना है कि उनके पिता के पास बेगुनाही के पुख्ता सबूत हैं, जिन्हें लगातार अनदेखा किया गया.

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने पिता की जमानत पर स्टे (Stay) लगाए जाने के बाद ऐश्वर्या ने कहा कि आठ साल से उनके और उनके परिवार का 'मीडिया ट्रायल' किया गया.

ऐश्वर्या ने पीड़िता के बयानों पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके दावों में सच्चाई नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि पीड़िता ने कोर्ट में अपनी उम्र 15 साल बताई थी, जबकि हाल ही में एक मीडिया इंटरव्यू में वह खुद को 17 साल का बता रही है. ऐश्वर्या ने कहा, "आप पहले खुद तय कर लीजिए कि आपकी उम्र क्या थी, क्योंकि आपके बयान बार-बार बदल रहे हैं."

'सबूतों को किया गया अनदेखा'

ऐश्वर्या का दावा है कि उनके पिता के पास घटना के समय की सीडीआर (Call Detail Record) लोकेशन और अन्य तकनीकी सबूत मौजूद हैं जो उन्हें बेगुनाह साबित करते हैं. उन्होंने कहा, "मेरे पिता ने उस लड़की को कभी देखा तक नहीं, छूना तो दूर की बात है. लेकिन मीडिया प्रेशर और पॉलिटिकल रसूख के चलते हमारे पक्ष को अनसुना कर दिया गया."

इंटरव्यू के दौरान भावुक होते हुए ऐश्वर्या ने कहा कि उन्हें समाज में 'रेपिस्ट की बेटी' कहकर अपमानित किया जाता है. उन्होंने कहा कि अगर पीड़िता खुद को 'देश की बेटी' कहती है, तो मैं भी इसी देश की बेटी हूं और मेरे भी कुछ अधिकार हैं. उन्होंने न्यायपालिका पर भरोसा जताते हुए कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट में अपने तथ्य मजबूती से रखेंगी.

ऐश्वर्या ने साफ कहा कि वह न्यायपालिका पर पूरा भरोसा रखती हैं और उनके पास सभी सबूत कागज़ों पर मौजूद हैं. उन्होंने अपील की कि फैसले भावनाओं या मीडिया दबाव के आधार पर नहीं, बल्कि तथ्यों और सबूतों के आधार पर होने चाहिए.

ऐश्वर्या ने खुलासा किया कि उनके परिवार और पीड़िता के परिवार के बीच साल 2000 से प्रधानी के चुनाव को लेकर विवाद चला आ रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि सन 2000 में चुनाव के दौरान पीड़िता के चाचा ने उनके चाचा पर गोली चलाई थी, जिसके बाद उन पर धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था. ऐश्वर्या के मुताबिक, "पीड़िता के चाचा पर 17 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं और वे फिलहाल तिहाड़ जेल में हैं."

